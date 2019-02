Annuncio

È di nuovo amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino secondo quanto trapela dal numero del settimanale "Chi" in edicola oggi 6 febbraio. Lo scoop è stato lanciato su Instagram da Alfonso Signorini, direttore della rivista, e da sempre legato da amicizia con la famiglia Rodriguez. Proprio per questo, tale indiscrezione appare attendibile, tanto più che confermata da immagini che lasciano poco spazio all'immaginazione. Nella copertina del tabloid, infatti, Stefano e Belen appaiono abbracciati, in compagnia del figlio Santiago, e si scambiano un tenero bacio in aeroporto [VIDEO].

Il ballerino e Santi, infatti, avevano accompagnato la showgirl che era in partenza per un breve viaggio. Le immagini pubblicate sul tabloid confermano una voce che era nell'aria già da qualche settimana e che era stata in parte confermata da una dedica di lei all'ex marito durante una recente intervista rilasciata a Radio 105.

Il ritorno di fiamma dopo l'addio a Andrea e Gilda

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano", così cantava Antonello Venditti in Alta Marea e il testo appare perfetto quando si chiama in causa il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. La coppia, dopo la rottura e una fase abbastanza complicata della nuova vita da single, si era avvicinata molto fin dalla scorsa estate. All'epoca però lei era ancora fidanzata con Andrea Iannone, sebbene si parlasse già di una possibile crisi tra loro, mentre l'ex ballerino di Amici frequentava l'influencer Gilda Ambrosio (la cui storia non è mai stata confermata ufficialmente). Negli ultimi mesi, però, i proclami di reciproco affetto si erano fatti sempre più frequenti fino ad arrivare alle dichiarazioni della show girl durante un'intervista a Radio 105 a fine gennaio.

In tale occasione, Belen aveva dedicato all'ex marito la canzone "Vivimi" di Laura Pausini, di cui aveva intonato anche alcune strofe. Successivamente, Stefano era stato contattato telefonicamente e, in diretta, aveva salutato Belen con un sorprendente: "Ci vediamo a casa". Parole che in molti avevano considerato come una vera e propria dichiarazione d'amore da entrambe le parti.

Il silenzio dopo la copertina di 'Chi'

Lo scoop lanciato dal settimanale "Chi" sul Gossip che coinvolge Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha riacceso le speranze di molti fan della coppia, che mai si erano rassegnati alla loro separazione. Al momento però i due diretti interessati, sempre molto attivi nei social network, hanno preferito evitare qualsiasi dichiarazione a tal proposito. In passato, infatti, la loro storia era costantemente documentata nei rispettivi profili, motivo per cui entrambi potrebbero desiderare maggiore riservatezza per non ripetere gli stessi errori del passato. Ad oggi, quindi, dobbiamo fermarci alle ultime dichiarazioni sui sentimenti che legano Stefano e Belen, rilasciate dal futuro conduttore di Made in Sud nel salotto di Storie Vere a fine gennaio.

Ai microfoni di Eleonora Daniele, il ballerino aveva precisato: "Anche se ci siamo lasciati, siamo una famiglia, e abbiamo cercato di trasferire questo amore famigliare a Santiago". Affermazione che, le ultime foto su "Chi", sembrano smentire.