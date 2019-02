Annuncio

C’è grande attesa per la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne che, a meno di cambiamenti, dovrebbe andare in onda il 22 febbraio durante la seconda puntata serale del programma targato Mediaset. Mentre in questi giorni si sta parlando molto della scelta di Teresa Langella, che si trova già in villa con i due corteggiatori e dovrebbe decidere a breve, anche il trono di Lorenzo è agli sgoccioli. Chi sceglierà tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia?

Irene preoccupata per Claudia Dionigi

Durante l’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Lorenzo ha confermato di essere pronto alla scelta e dunque che il suo percorso in studio sarebbe terminato.

Il milanese, a breve, dovrà passare alcuni giorni nella villa con Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia e poi scegliere una delle due. Dopo la decisione ci sarà una bellissima festa di fidanzamento con parenti e amici organizzata da Valeria Marini e Giulia De Lellis.

È ancora presto per capire chi sarà la fortunata che diventerà la fidanzata del simpatico tronista, anche perché le due corteggiatrici cercano di mantenere la calma. Nelle ultime ore, però, ha fatto preoccupare un commento scritto da Irene Capuano sotto ad una foto postata da Claudia Dionigi: “Io opterei nel mangiare un po’ di più” accompagnato da un “forza e coraggio”.

La Capuano è la corteggiatrice di Luigi Mastroianni ed è diventata molto amica della romana, tanto che le due ragazze spesso escono insieme e mostrano le loro foto sui social. Molto probabilmente, Irene si è preoccupata per Claudia, in tensione per la scelta di Lorenzo. La 28enne, infatti, si era mostrata molto rassegnata durante l’ultima registrazione, sopratutto dopo aver visto il bacio tra Lorenzo e Giulia. Mentre quest’ultima tace, invece, molti amici di Lorenzo sembrano tifare per la Dionigi.

La stessa Claudia, durante un’intervista al magazine di Uomini e Donne, aveva dichiarato di essere convinta che Lorenzo preferisse lei alla torinese. Sarà davvero così?

Jack Vanore fa il suo in bocca al lupo a Lorenzo

Intanto, mentre Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia aspettano la scelta con reazioni diverse, Jack Vanore, storico opinionista di Uomini e Donne, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram, in cui ha difeso Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, distaccandosi, di fatto, dall'opinione del collega Gianni Sperti, secondo cui la coppia era d’accordo. Per Jack, invece, Andrea e Arianna si piacciono davvero. Durante la diretta Ig, l'opinionista ha poi voluto fare il suo in bocca al lupo a Lorenzo Riccardi per la sua imminente scelta. Vanore lo ha definito “un ragazzo simpatico e intelligente che riesce ad uscire vincente da ogni situazione”. Mancano ora le scelte di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni; anche per loro il fatidico giorno non è troppo lontano.