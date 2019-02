Annuncio

Come ogni anno, al TCA (Television Critics Association) winter press tour, le maggiori emittenti televisive americane e canadesi tra gennaio e febbraio possono presentare i loro show di punta, mostrando video e rilasciando interviste alla stampa. In queste settimane il canale Fox ha fatto visionare ai giornalisti alcune scene tratte dal finale di Gotham, la serie che va in onda dal 2014 e che si avvia alla conclusione con la quinta stagione.

In quattro edizioni abbiamo assistito alla crescita di Bruce Wayne da ragazzino impaurito a giovane coraggioso, consapevole di essere destinato a diventare il salvatore della città, e alla nascita dei celebri nemici del Cavaliere Oscuro. Il 14 febbraio andrà in onda il sesto episodio della quinta stagione e saremo a metà del percorso che ci porterà al finale, durante il quale finalmente si assisterà all'atteso arrivo di Batman. Al TCA, secondo le dichiarazioni rilasciate dai presenti sui social, in alcune scene è stato mostrato come sarà il vigilante di Gotham.

Gotham finale: per alcuni giornalisti l'entrata in scena di Batman è straordinaria

Alcune settimane fa qualche attore aveva anticipato che prima della conclusione ci sarebbe stato un salto temporale per permettere l'entrata in scena del Cavaliere Oscuro. Tra i giornalisti presenti al TCA, alcuni hanno commentato sui social ciò che hanno visto: Chris E. Hayner di GameSpot su Twitter ha rivelato di aver chiesto se alla fine della serie ci sarebbe stato David Mazouz nei panni di Batman, e gli è stata data una risposta ambigua, "sì e no". In un secondo momento gli è stato spiegato che il volto sotto la maschera è quello del giovane attore statunitense, ma che il resto del corpo appartiene ad uno stuntman molto più alto.

Damian Holbrook ha twittato, con evidente entusiasmo, di aver assistito al debutto di Batman. Nelle scene mostrate si è intravisto l'eroe con un costume simile a quello indossato nella serie di videogiochi Arkham. Il produttore esecutivo John Stephens, invece, ha dichiarato che l'episodio finale sarà ambientato circa 10 anni dopo gli eventi di inizio stagione.

Nel finale di Gotham il Cavaliere Oscuro avrà il volto di David Mazouz

Per permettere a David Mazouz di vestire i panni di Batman, è stata utilizzata una controfigura imponente che, per tutto il tempo, ha indossato il costume per intero. Poi, grazie a dei giochi di inquadrature, sotto la maschera compare il volto del giovane attore. Le scene d'azione del finale di Gotham sono state tutte girate dallo stuntman.

Dunque, da un lato si vedrà il volto di Mazouz coperto dalla maschera del supereroe, e dall'altro si garantiranno l'età e la prestanza fisica del personaggio dei fumetti.