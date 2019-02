Annuncio

Abbi cura di me di Simone Cristicchi è, senza ombra di dubbio, una delle canzoni favorite di Sanremo 2019. Un testo molto toccante, come molti del cantautore in questione che, già in passato, ha impressionato il pubblico, vincendo il 57esimo Festival di Sanremo. Quest’anno Cristicchi ha deciso di portare sul palco dell’Ariston anche il cantante Ermal Meta, che ha duettato con lui proprio ieri sera, nella quarta serata di Sanremo 2019.

Ermal Meta emoziona il pubblico nel duetto con Cristicchi

Un'esibizione davvero commovente quella di Ermal Meta e Simone Cristicchi che, come ci si aspettava, ha saputo entrare nel cuore del pubblico. I due hanno deciso di salire sul palco dell'Ariston con un look semplice, vestiti di nero.

Ermal Meta ha saputo rendere ancora più preziosa e delicata la canzone di Simone Cristicchi che ha sempre ammesso di provare una forte stima nei confronti del suo collega.

Un duetto particolarmente atteso quello dei due artisti italiani. Basti pensare che, prima della loro esibizione a Sanremo 2019, sui social sono impazzati gli hashtag sul loro duetto. Nell'impresa di far alzare il pubblico, però, sono riuscite solo Irene Grandi e Loredana Bertè che hanno duettato nel brano 'Cosa ti aspetti da me'. Tornando ad Ermal Meta e Cristicchi, il cantante albanese, nei giorni scorsi, ha dichiarato di aver accettato volentieri l'invito dell'amico, spiegando che l'avrebbe fatto per poche persone. Un rapporto forte, il loro, come dimostrato anche dalla sinergia durante il duetto di ieri sera al Festival.

Simone Cristicchi tra i favoriti alla vittoria

‘Non mi sento il favorito, io sono fuori gara: vengo dal mondo del teatro ed essere a Sanremo per me è un regalo bellissimo’, queste le parole di Simone Cristicchi in un’intervista rilasciata all’Huffington Post dopo la prima serata di Sanremo 2019.

Il cantante, dunque, pur essendo tra gli assoluti favoriti, non se la sente proprio di considerarsi il vincitore di questa edizione. In compenso, il cantautore ha ammesso che voterebbe senza dubbio Daniele Silvestri per la sua canzone ‘Argento Vivo’. Proprio Silvestri, nella serata dei duetti, ha scelto di farsi accompagnare dal cantante Manuel Agnelli, il leader degli Afterhours. Per quanto riguarda Cristicchi, dopo questo duetto con Ermal Meta, i consensi del pubblico saliranno ulteriormente. Non ci resta che attendere questa sera per scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2019.