Spunta un presunto figlio segreto di Carlo e Camilla e la memoria di Lady Diana fatica ancora a trovare pace. Un figlio illegittimo tra i due amanti di cui Lady D era al corrente e che avrebbe voluto dichiarare in pubblico nel 1997, prima dell'incidente al tunnel dell'Alma.

Il figlio segreto (e illegittimo) di Carlo e Camilla

Simon Charles Dorante-Day, uomo, 52 anni, dall'Australia fa sapere tramite la stampa britannica, di essere figlio segreto di Carlo e Camilla. Secondo quanto riportato da alcuni magazines d'Oltremanica, i due innamorati storici lo avrebbero concepito tra i banchi di scuola e il pargolo sarebbe venuto alla luce quando Camilla aveva appena 18 anni e Carlo 17 anni (Lady Diana ne avrebbe avuti appena 5).

Nato a Gosport, nell'Hampshire, nell'aprile del 1966, al compimento del diciottesimo mese il bambino sarebbe stato affidato a due coniugi, Karen e David Day, fedelissimi della Regina (lei al tempo sarebbe stata la prima cameriera di corte).

Il ragazzo, cresciuto in Australia, avrebbe più volte postato su alcuni canali social alcune sue foto di gioventù paragonandole a quelle del principe William per far notare la forte somiglianza che deriverebbe da un patrimonio genetico comune per parte di padre.

Recentemente, l'uomo avrebbe dichiarato come Lady Diana fosse stata al corrente del figlio illegittimo di Carlo e Camilla e avesse deciso di rendere pubblica la cosa. Lo avrebbe fatto probabilmente rilasciando la sua dichiarazione alla stampa nel lontano 1997, proprio lo stesso anno in cui la macchina su cui viaggiava si schiantó sotto il tunnel parigino dell'Alma.

Camilla ha due figli avuti dal precedente matrimonio con l'ufficiale dell'esercito britannico Andrew Parker Bowles da cui ha divorziato nel 1995. I due figli legittimi sono Tom Parker Bowles (44 anni, critico gastronomico) e Laura Parker Bowles (41 anni, curatrice d'arte). Recentemente, proprio Tom ha preso le difese di Meghan Markle (sulla quale girano voci di divorzio da Harry) dichiarando come la monarchia britannica e la corte della Regina rendano la vita difficile a chi non sia nobile.

La figlia segreta di Carlo e Diana

La presunta presenza di figli illegittimi colpisce anche la coppia reale di Carlo e Diana. Pare che la Regina, al tempo del matrimonio tra i due nobili, nel dicembre 1980 avesse imposto a Diana di sottoporsi ad un intervento ginecologico per l'estrazione di alcuni ovuli da analizzare geneticamente e fecondare in vitro per valutare la fertilità della futura principessa.

Una volta analizzati, uno degli ovuli fecondati destinati alla distruzione, [VIDEO] sarebbe invece stato "salvato" da un assistente del medico reale e impiantato nell'utero della propria moglie. Da questo sarebbe nata la "prima" figlia di Carlo e Diana. In sostanza, una gravidanza eterologa avvenuta poco meno di 40 anni fa.

La ragazza si chiamerebbe Sarah, vivrebbe nello stato americano del Kentucky e, a ben guardarla, sarebbe fisicamente la fotocopia di Lady Diana. Secondo Novella 2000, il principe William e Kate Middleton l'avrebbero incontrata di persona lo scorso anno.