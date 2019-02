Annuncio

La famosa serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare con delle vicende ambientate ad Acacias 38. Arriva una notizia inaspettata, perché sul web è stato svelato che verranno rinnovati i personaggi e le trame dello sceneggiato, nelle prossime puntate iberiche. Si tratta di un salto temporale di 10 anni, che darà avvio a dei cambiamenti radicali nell'esistenza dei vecchi protagonisti. I telespettatori italiani assisteranno a questa svolta tra circa un anno, per via della differente di messa in onda tra LA 1 e la tv nostrana.

Una Vita: cambiamento epocale nelle prossime puntate spagnole

Chi segue questo sceneggiato, saprà sicuramente che a tenere compagnia al pubblico iberico e spagnolo sin dal primo esordio sono state le storie della famiglia De La Serna, dei coniugi Alvarez Hermoso, degli Hildago, e dei Palacios.

Successivamente l’autrice Aurora Guerra ha fatto uscire di scena parecchi personaggi, ma soprattutto a lasciare un grande vuoto ai fan è stata la morte di German e Manuela. Nelle puntate italiane andate in onda lo scorso novembre hanno lasciato la soap anche Mauro San Emeterio e Teresa Sierra, ma il loro epilogo ha avuto un esito positivo, dato che si sono trasferiti in Francia vivi e vegeti. Gli ultimi spoiler spagnoli portano una sorprendente novità, perché rivelano che sull’emittente televisiva LA 1 TVE presto si assisterà ad un cambiamento epocale. Stando a quanto riportato sul sito Culture En Serie, nelle avventure del quartiere borghese di Acacias 38 ci sarà un improvviso salto temporale di dieci anni.

I personaggi che rimangono nel cast, e i nuovi arrivi

Per il momento non è stato ancora anticipato quali mutamenti ci saranno, ma sempre sul portale web iberico sono stati riportati i nomi dei personaggi già conosciuti in Italia che rimarranno nel cast. Coloro che continueranno ad esserci dopo il salto in avanti, sono: Rosina Rubio (Sandra Marchena), Liberto Seler (Jorge Pobes), Samuel Alday (Juan Gareda), Ramon Palacios (Juanma Navas), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Lolita (Rebeca Alemany), Antonio Palacios (Alvaro Quintana), e Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro). Della quarta stagione ancora non trasmessa in Italia, invece rivedremo Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) e il parroco Telmo (Dani Tatay).

Per quanto riguarda i nuovi ingressi, si uniranno a quelli che vi abbiamo appena elencato, gli attori Susana Soleto, Josè Pastor, Clara Garrido, Manuel Bandera, Maria Gracia, Aroa Rodriguez, Gurutze Beitia, Paco Mora, e Aria Bedmar, con dei ruoli non ancora definiti.