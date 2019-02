Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della puntata in onda domani del 'Paradiso delle signore' rivelano che Riccardo sarà assunto allo shopping center grazie all'intermediazione di sua sorella Marta. A restare colpita da Riccardo è stata soprattutto Silvia. La donna, infatti, ha chiesto a suo marito Luciano di dargli un'altra possibilità. Salvatore, invece, è in preda ai sensi di colpa e cercherà di parlare con Anita nella speranza che trovi un buon lavoro per Elena.

Spoiler della puntata di domani: Marta fa assumere suo fratello Riccardo al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore si stanno verificando dei cambiamenti.

Vittorio Conti, infatti, ha deciso di iniziare le vendite per corrispondenze e ha chiesto alle Veneri di posare per il nuovo Paradiso Market. Una new entry, nel frattempo, farà capolino allo shopping center.

Advertisement

Si tratta di Riccardo. Il giovane figlio di Umberto Guarnieri, infatti, nel corso della puntata di domani, sarà assunto al Paradiso. Sua sorella Marta spera tanto che questa nuova opportunità lavorativa possa spingerlo a superare la dipendenza dagli antidolorifici oppiacei. Riccardo, però, continua a stare molto male per Nicoletta. Anche in casa Cattaneo le nozze saltate continuano ad essere uno degli argomenti più in voga. Nel tentativo di smorzare leggermente gli animi, Federico chiederà a Nicoletta di ospitare a cena le Veneri per guardare tutti insieme il "Festival di Sanremo". La ragazza accetterà e, di conseguenza, Tina, Gabriella e Roberta arriveranno a casa per la gioia di Federico. Il ragazzo è segretamente innamorato di una delle tre.

Salvatore, in preda ai sensi di colpa, chiede ad Anita di trovare un buon lavoro per Elena

Per quanto riguarda Salvatore, invece, il ragazzo è in preda ai sensi di colpa.

Advertisement

Ha capito perfettamente i suoi errori e farà il possibile per cercare di salvare la situazione economica di Elena. La ragazza, infatti, dopo la diffusione dello scandalo, si è licenziata dal bar in cui lavorava e si è messa contro Agnese, la quale ha provato in tutti i modi a far si che perdesse anche il posto come insegnante. A questo punto, quindi, Elena si trova sola e senza un lavoro. Per questo motivo, Salvatore deciderà di parlare con Anita nella speranza che quest'ultima trovi una posizione lavorativa per la ragazza.

Antonio, invece, continua ad essere adirato con il fratello, mentre la madre Agnese non ne può più di vivere questo clima così teso in famiglia.