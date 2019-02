Annuncio

Al Paradiso delle Signore non si respira certamente un clima disteso. In seguito alla mancata assunzione al magazzino di Riccardo Guarnieri, Marta e Vittorio si sono trovati ad avere delle pesanti discussioni. Per questo motivo, Conti proverà in tutti i modi a recuperare il rapporto amoroso e lavorativo con la sua donna. Tuttavia, l'arrivo di Lisa Conterno, rappresentante di biancheria intima, non farà che infuocare ancor di più gli animi.

L'arrivo di Lisa Conterno al Paradiso non farà che destabilizzare ulteriormente la situazione

Le anticipazioni di lunedì, 11 febbraio, rivelano che tra Marta e Vittorio proseguiranno le tensioni. Il direttore del Paradiso, però, proverà in tutti i modi a ripristinare l'armonia con la sua donna, sia dal punto di vista professionale che personale.

Mentre sembrerà di esserci quasi riuscito, però, un avvenimento destabilizzerà nuovamente la situazione. Allo shopping center, infatti, giungerà una donna misteriosa. Si tratta di Lisa Conterno, una rappresentante di biancheria intima. Lisa è estremamente interessata a dare inizio ad una bella collaborazione con Vittorio. Questa situazione, naturalmente, farà indispettire notevolmente Marta, la quale si mostrerà molto gelosa della nuova arrivata. Lisa è una donna bellissima e molto intelligente che darà certamente del filo da torcere alla giovane coppia.

Federico confessa la verità sugli studi anche a sua madre Silvia

Per quanto riguarda la famiglia Amato, invece, Tina si troverà nell'ufficio di Recalcati a prendere lezioni di canto, quando la madre irromperà senza preavviso.

La ragazza resterà spiazzata dalla visita improvvisa di Agnese. Salvatore, invece, sta facendo il possibile per trovare una buona posizione lavorativa ad Elena. Il ragazzo si sente troppo in colpa per tutto quello che è successo. Antonio, invece, continuerà ad avercela sia con il fratello che con la sua ex fidanzata. Ad ogni modo, ad allietare i suoi dispiaceri ci sarà Ludovica.

Federico, invece, dopo aver confessato al padre la verità in merito alla sua carriera universitaria, si troverà a fare i conti anche con sua madre. Nel corso della puntata che andrà in onda lunedì, 11 febbraio, infatti, vedremo Federico affrontare Silvia. La donna sarà messa al corrente sul fatto che le prestazioni universitarie del figlio non sono affatto costellate da soddisfacenti trenta e lode.