Annuncio

Annuncio

Due icone della musica italiana d'altri tempi si sono rese protagoniste di un episodio che sta facendo discutere. Stiamo parlando di Parry Pravo e Ornella Vanoni che si sono salutate dietro le quinte di Sanremo e questo, secondo il regolamento del Festival di Sanremo, non è assolutamente consentito.

La cantante Patty Pravo quest'anno è in lizza per la vittoria della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo insieme con Briga. I due protagonisti hanno deciso di calcare il palco dell'Ariston, cantando il brano inedito intitolato 'Un po' come la vita'. La loro canzone non risulta essere esattamente nella top ten dei preferiti del momento. Ad ogni modo tutto è ancora da scoprire.

Ornella Vanoni e Patty Pravo infrangono il regolamento di Sanremo

Ciò che, tuttavia, sta facendo chiacchierare nelle ultime ore è un episodio accaduto nel corso di una precedente serata del Festival di Sanremo. Durante la terza serata di Sanremo 2019, nello specifico, è stata ospitata Ornella Vanoni. La cantante ha invaso lo studio dell'Ariston con l'allegria e la spensieratezza che la contraddistingue.

Annuncio

Ha incontrato anche Virginia Raffaele, che in passato ha fatto la sua imitazione. Un incontro molto divertente, dove non sono mancati gli sketch che hanno alleggerito l'intera serata. L'apparizione di Ornella Vanoni ha generato molta ilarità anche in platea ma, una volta dietro le quinte, la cantante ha salutato Patty Pravo. Le due si sono date un bacio dietro le quinte, cosa che non è assolutamente consentita dal contratto del Festival di Sanremo.

Il bacio tra la Vanoni e la Pravo genera molte polemiche

I concorrenti in gara, infatti, non possono avere nessun tipo di contatto con gli ospiti che giungono all'Ariston nel corso delle varie serate. Questa regola vige per evitare di condizionare positivamente o negativamente il giudizio del pubblico da casa.

Annuncio

I migliori video del giorno

Tutti devono essere assolutamente imparziali e, pertanto, evitare di scambiarsi effusioni oppure manifestare affetto nei confronti di un concorrente. La Vanoni e la Pravo, forse inconsapevoli, non si sono minimamente interessate di rispettare il regolamento. Adesso in molti si chiedono se questo gesto possa essere di intralcio per Patty Pravo e Briga, al punto da avere delle ripercussioni sulla partecipazione al Festival. Nel frattempo, si attendere la finale di stasera dove si scoprirà il vincitore di Sanremo.