Il Segreto è in onda su Canale 5 con nuove puntate, che vedono Francisca e Raimundo rinchiusi in un sanatorio mentale alla mercé di Fulgencio. Lo psichiatra pazzo ha manifestato l'intenzione di uccidere l'Ulloa, ma i suoi loschi piani sono stati fermati (non si sa bene perché) da Fernando. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, tra poco assisteremo al ritorno a Puente Viejo di Maria e Gonzalo, ritorno che farà trasalire il Mesia. Durante uno scontro tra la Castaneda e l'ex marito, volto a scoprire che fine abbiano fatto Emilia ed Alfonso, Maria confesserà di aver mentito sulla morte di Esperanza e Beltran. I due bimbi sono stati nascosti in un posto sicuro e stanno per tornare al paesino.

Di lì a poco, la Casona sarà scossa dall'urlo di terrore di Francisca (che nel frattempo sarà tornata dal manicomio) dopo aver ricevuto un'allarmante telefonata: Beltran ed Esperanza sono stati coinvolti in uno spaventoso incidente stradale.

Il Segreto puntate e trame spagnole: una terribile telefonata

Le anticipazioni de Il Segreto raccontano che Francisca, dopo aver riattaccato la cornetta del telefono, avviserà a malincuore Maria della tremenda notizia. Senza perdersi d'animo, la Montenegro attiverà i suoi uomini perché si rechino sul luogo dell'incidente in cui sono coinvolti Esperanza e Beltran. Nella mente di Maria si insinuerà un dubbio: sarà stato Fernando a manomettere i freni dell'automobile sulla quale viaggiavano i bimbi? Questa volta la Castaneda si sbaglierà e il Mesia si prodigherà per trovare i piccoli.

Mauricio tornerà alla Casona dicendo di aver trovato la macchina con due corpi sepolti da diverse pietre. I due cadaveri però appartengono alla tata e all'autista. Dei bimbi non vi è traccia e le ricerche proseguiranno serrate per tutta la notte.

Fernando rischia la vita per salvare Esperanza e Beltran

Fernando è deciso a scendere in un burrone, sicuro che i bambini siano caduti proprio lì. Prudencio, accorso sul posto in tutta fretta, tenterà di dissuaderlo a compiere una simile follia ma il Mesia non ne vorrà sapere. Sfidando la sorte e la paura, Fernando si calerà ma improvvisamente cadrà nel vuoto. L'uomo si aggrapperà ad un ramo e riuscirà così a salvarsi. In fondo al burrone, troverà una grotta, dalla quale sentirà provenire delle flebili voci: saranno Esperanza e Beltran? Le prossime anticipazioni de Il Segreto sveleranno l'arcano.