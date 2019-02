Annuncio

Le tre puntate speciali dedicate alle scelte dei tronisti di Uomini e donne stanno per giungere al termine. Venerdì 1° marzo Canale 5 trasmetterà l'ultimo appuntamento serale che avrà come protagonisti Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. La redazione del dating-show ha deciso di unire i percorsi conclusivi dei due ragazzi che trascorreranno un weekend in villa prima di giungere alla decisione definitiva. L'annuncio vero e proprio, infatti, verrà dato in un castello medievale alla presenza di amici e parenti, riuniti in un'elegante e romantica festa di fidanzamento.

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Uomini e Donne de "Il Vicolo delle News", ieri 25 febbraio è stata registrata la scelta di Ivan, mentre questa sera sarà il turno di Luigi. Lo spagnolo ha dovuto prendere la sua decisione tra Sonia Pattarino e Natalia Paragoni, e sembra che la sua scelta sia ricaduta sulla prima.

Uomini e Donne anticipazioni: Sonia avrebbe risposto sì

Tante emozioni per i telespettatori di Uomini e Donne che venerdì scorso hanno assistito all'atto finale del trono di Lorenzo Riccardi che ha indicato in Claudia Dionigi la sua preferita, ricevendo un "sì" dalla ragazza: da quel giorno, la neo-coppia ha continuato a frequentarsi.

Chissà se questo lieto fine riguarderà anche Ivan Gonzalez. Tenendo conto delle ultime anticipazioni, il tronista spagnolo ieri avrebbe effettuato la sua scelta nel castello medievale, e sarebbe ricaduta su Sonia Pattarino. Nonostante la corteggiatrice nelle ultime puntate avesse criticato Ivan, delusa per il comportamento avuto con Natalia, alla fine la ragazza avrebbe dato comunque una risposta positiva.

Si sarebbe conclusa così, dunque, l'esperienza del modello iberico, il quale non ha mai convinto fino in fondo il pubblico, mentre la delusa Paragoni potrebbe presto tornare nel parterre del Trono Classico per corteggiare Andrea Zelletta.

Oggi la scelta di Luigi Mastroianni

Questa sera verrà registrata la scelta di Luigi Mastroianni, chiamato a togliersi gli ultimi dubbi tra Irene Capuano e Valentina Galli. Il tronista catanese apprenderà la risposta della corteggiatrice nel castello, dinanzi ad amici e familiari e ad alcune coppie storiche del programma (potrebbero esserci anche Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi).

Tra gli ospiti di Luigi Mastroianni nel giorno della scelta non dovrebbe mancare il suo caro amico Giordano Mazzocchi.

Il legame nato lo scorso anno, quando hanno corteggiato rispettivamente Sara Affi Fella e Nilufar Addati, si è ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi. In diverse occasioni, infatti, i due giovani hanno pubblicato delle foto insieme sui social network, e un like di Giordano ad una foto di Irene qualche giorno fa ha incuriosito i fan, convinti che proprio lei possa essere la preferita del tronista.

La probabile partecipazione di Mazzocchi comporterà l'inevitabile assenza di Nilufar Addati, che non è stata inserita nella lista degli invitati di Luigi. Sebbene con quest'ultimo sia nato un bel rapporto, l'ex tronista ha spiegato così su Instagram le ragioni della sua mancata partecipazione: "Io e Lu abbiamo un bel rapporto, gli voglio un sacco di bene e spero che vada tutto per il meglio, lo spero con tutta me stessa. Per ovvi motivi però non sarò presente alla scelta".