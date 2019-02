Annuncio

Elsa Laguna è attualmente la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia. Le anticipazioni svelano che la donna riuscirà a dimenticare Isaac grazie ad Alvaro, una new entry che ruberà il suo cuore.

Il Segreto: Elsa conosce Alvaro

Dagli spoiler de Il Segreto si evince che a Puente Viejo arriverà il dottor Alvaro Fernandez. Il medico, infatti, si avvicinerà ad Elsa suscitando la gelosia di Isaac.

Tutto inizierà quando Alvaro assumerà il posto del dottor Zabaleta nella cura dei cittadini contagiati dal morbillo. Elsa incontrerà Alvaro proprio durante il servizio di infermiera all'ospedale da campo. All'inizio i rapporti tra la ragazza ed il nuovo arrivato non saranno per nulla idilliaci in quanto quest'ultimo sospetterà che la Laguna non sia molto esperta nel suo lavoro.

Ma ecco che cambierà idea quando Elsa limiterà la diffusione della terribile malattia riuscendo a salvare tutti i malati tra cui Marcela e la figlia. Proprio per questo motivo Alvaro e l'ex di Isaac si avvicineranno sempre di più.

Elsa bacia il nuovo medico, Isaac furioso

Stando alle trame delle puntate de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si apprende che il falegname diventerà invidioso della complicità sorta tra il dottore e la Laguna. Isaac, infatti, sospetterà che il forestiero non sia una persona perbene mentre Antolina si arrabbierà moltissimo quando lo vedrà troppo interessato alla storia del medico e della sua ex padrona. Dall'altro canto Alvaro si rivelerà molto interessato alla Laguna, sebbene abbia paura di innamorarsi di nuovo visto l'amaro epilogo di una precedente storia d'amore.

Tuttavia Elsa apparirà molto incuriosita dal medico che, tra l'altro, confesserà alla donna di avere dei gravi problemi economici. Infatti sarà assediato da un usuraio che gli imporrà di saldare un vecchio debito. Elsa, a questo punto, si offrirà di aiutarlo prestandogli del denaro. Ma Isaac non crederà nei buoni propositi di Alvaro, tanto da credere che l'uomo voglia approfittarsi della buona fede dell'ex fidanzata. Quest'ultima, invece, si avvicinerà pericolosamente al medico tanto da baciarlo in clinica. Infine il carpentiere, una volta venuto a conoscenza del fatto, non riuscirà a trattenere la rabbia mentre Consuelo suggerirà ad Elsa di stare attenta al nuovo arrivato. Ricordiamo ai telespettatori dello sceneggiato spagnolo che per assistere a questi episodi dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di emissione tra Italia e Spagna.