Le anticipazioni di Una Vita dal 24 febbraio all'1 marzo svelano che Olga racconterà a Samuel e Blanca di essere rimasta incinta in seguito alle ripetute violenze da parte del patrigno. Il bambino non era mai venuto alla luce, in quanto Olga aveva assunto delle erbe velenose, capaci di provocare l'aborto. Inoltre, confesserà di avere ammazzato Tomas per poi procurarsi un alibi davanti alle forze dell'ordine. Elvira, invece, accuserà Gayarre di essere diventato geloso del proprietario della Deliciosa. Simon, a questo punto, la obbligherà a stare lontana da lui e da tutta la sua famiglia.

Una Vita: Felipe accetta di difendere Antonito

Dagli spoiler di Una vita si evince che Servante fornirà false notizie su un ladro alle forze dell'ordine, pur di recuperare qualche quattrino.

Il colonnello Arturo Valverde, intanto, si proporrà di pagare lo spettacolo di marionette in onore di Sant'Ausilio, ma Donna Susana dubita dei suoi buoni propositi.

Successivamente Ramon e Lolita riusciranno a convincere Felipe a prendere la difesa di Antonito, tanto da assumersi le spese legali. Olga, invece, non riuscirà a perdonare la madre dopo quello che ha subito nell'infanzia. D'altro canto, Maria Luisa accetterà di partire insieme a Victor a Parigi, dopo aver avuto il consenso da parte di Ramon, mentre Samuel rischierà di scoprire la moglie intenta a scrivere una lettera d'amore a Diego: a proposito la figlia di Ursula sarà gelosa della strana sintonia sorta tra la madre e sua sorella.

Infine, Felipe non riuscirà ad ottenere gli arresti domiciliari per il figlio di Ramon, mentre quest'ultimo riceverà delle missive piene di minacce in galera.

Una Vita, anticipazioni: Ursula vuole il figlio di Blanca

Le trame delle puntate di Una Vita, in onda a fine febbraio su Canale 5, svelano che Blanca approverà il gesto altruista di Samuel nei confronti di una bambina che ha rubato qualche giorno prima la Tiara Reale. Il giovane Alday, infatti, offrirà una borsa di studio del patronato De La Serna per far studiare la sfortunata fanciulla. Per questo motivo Blanca penserà che Samuel possa essere un padre esemplare per il figlio che attende, tanto da accantonare il desiderio di tornare con Diego.

Servante, intanto, temerà delle conseguenze dopo aver fatto arrestare un delinquente, il quale evaderà di galera mentre i rapporti tra Maria Luisa e Victor miglioreranno. Blanca, invece, farà l'amore con Samuel per dimenticare Diego. In carcere, Antonito non accetterà di autoaccusarsi della truffa in comune, tanto da venire malmenato da una guardia corrotta. Blanca, intanto, avrà un nuovo svenimento, tanto che Ursula e Olga correranno al suo capezzale. D'altro canto, Ursula vedrà Elvira avvinghiata a Victor, mentre il colonnello svelerà a tutti i vicini che la sarta Seler ed il suo maggiordomo sono madre e figlio. Infine l'educatrice chiederà ad Olga di aiutare ad impossessarsi del figlio che Blanca porta in grembo.