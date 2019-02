Annuncio

Prosegue senza sosta la messa in onda del reality di Alessia Marcuzzi, "L'Isola dei Famosi". Mercoledì 27 febbraio, infatti, è stata trasmessa su Canale 5, la settima puntata serale dello show, puntata che si è contraddistinta dalle altre per le numerose polemiche e le liti che sono avvenute. In particolar modo, a tenere banco è stato lo scontro fra Soleil Sorgé, Jeremias Rodriguez e tutti gli altri naufraghi dello show. Se per caso non avete avuto modo di seguire la scorsa puntata dell'Isola dei Famosi in diretta, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la settima puntata dell'Isola dei famosi in tv e in streaming

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della settima puntata del reality di Alessia Marcuzzi si potrà vedere in tv, giovedì 28 febbraio, su La5 dalle 21.15 all'1.10 di notte.

Ma la replica dell'Isola non sarà disponibile soltanto in tv ma anche online sul sito on demand Mediaset Play. All'interno del sito, infatti, esiste un'intera sezione dedicata allo show con tutte le schede dei concorrenti, tutti i video dei daytime, delle dirette serali dello show e tutte le info necessarie per votare il concorrente da eliminare. Vi ricordiamo che, per accedere ai contenuti di Mediaset, è necessario registrarsi al sito gratuitamente. Tale registrazione permette, inoltre, agli utenti di scaricare un'applicazione gratuita tramite la quale si possono vedere i contenuti Mediaset anche sui dispositivi mobili.

Liti e polemiche infinite

La settima diretta serale dell'Isola dei Famosi entrerà sicuramente alla storia per tutte le polemiche e tutte le discussioni che sono avvenute in diretta fra i naufraghi presenti in Honduras.

Molte di queste hanno avuto come protagonisti Soleil Sorgè e Jeremias Rodriguez, che, da quando sono arrivati in Honduras, non hanno fatto altro che creare scompiglio e malcontento fra i naufraghi. Molti, infatti, accusano i due giovani di essere troppo rigidi e moralisti, sempre pronti a puntare il dito sugli altri e a criticare, senza avere la minima considerazione del precario stato di salute di alcuni loro compagni. Subito dopo lo spazio dedicato alle polemiche appena citate, Alessia Marcuzzi ha annunciato che le eliminate di questa settimana sono le sorelle Mihajlovic, le quali hanno perso al tele voto con Luca Vismara e Riccardo Fogli. La leader della settimana è diventata nuovamente Soleil Sorgé, che ha vinto la prova del fuoco contro Aaron Nielsen.

A fine puntata poi, sono state fatte le nuove nomination: al televoto andranno Marina La Rosa, Luca Vismara e Jeremias Rodriguez.