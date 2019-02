Annuncio

Si rinnova anche questa settimana l'appuntamento con il reality dei naufraghi vip più famosi della televisione italiana, "L'Isola dei Famosi". Mercoledì 20 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 la sesta puntata del reality di Alessia Marcuzzi dove sono stati eliminati due concorrenti e ne sono stati nominati tre nel corso delle nomination finali. Se per caso non avete avuto modo di guardare la puntata in diretta in televisione, potrete sempre rivederla in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della sesta diretta serale dell'Isola

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della sesta diretta serale dell'Isola sarà disponibile sia in streaming che in televisione.

La replica online, infatti, sarà visibile sul sito Mediaset Play, alla pagina dedicata allo show. Da non dimenticare che la visione di tutti i video contenuti su Mediaset Play è totalmente gratuita, basta solo che ci si registri gratuitamente al sito. Dopo la registrazione, infatti, è possibile vedere l'intero catalogo dei prodotti Mediaset sia sul pc che sui dispositivi mobili grazie ad un'app da scaricare dal sito stesso. Per quanto riguarda la replica televisiva del reality, questa sarà trasmessa su La5, giovedì 21 febbraio alle ore 21:15.

Stefano e Giorgia sono stati eliminati

Nel corso della sesta puntata dell'Isola dei Famosi sono andati in scena diversi colpi di scena, a partire dal tanto atteso incontro fra Karin Trentini e il marito Riccardo Fogli.

La donna, infatti, si è recata in Honduras per smentire ufficialmente tutte le voci che affermavano che lei avesse tradito suo marito con Giampaolo Celli negli ultimi quattro anni. Oltre alla sorpresa per Riccardo Fogli è andata in onda anche l'eliminazione di due concorrenti: Giorgia Venturini, che ha perso al televoto con Luca Vismara e Marco Maddaloni, e Stefano Bettarini, il quale è stato eliminato nel corso di un 'televoto lampo'. E' stato nominato inoltre Ghezzal come leader della settimana, dopo aver vinto una prova con la cubana Ariadna Romero. Ampio spazio dedicato alla neo coppia formata da Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez e a Marco Maddaloni, il quale è stato accusato di mettere in pratica molte strategie per andare avanti il più possibile nello show e vincere il gioco.

A fine puntata è stato sancito, attraverso delle nomination palesi fatte in Palapa, che i tre personaggi che questa settimana andranno in nomination sono: Luca Vismara, le sorelle Mihajlovic e Riccardo Fogli.