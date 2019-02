Annuncio

John Vitale ha fatto molto parlare di sé, a causa degli insulti postati sui social network contro Barbara D'Urso, nei quali sosteneva che la stessa riuscisse ad ottenere importanti incarichi a Mediaset 'concedendosi'. Ora il concorrente decide di ritirarsi, sostenendo di aver raggiunto il suo obiettivo.

John Vitale si ritira: 'Traguardo raggiunto, ho imparato la lezione'

Nell'ultimo video rilasciato alla redazione prima di abbandonare per sempre l'Isola dei Famosi cedendo quindi il ruolo di concorrente ufficiale a Yuri Rambaldi, John dichiara di aver imparato la lezione e di aver raggiunto il suo traguardo.

Infatti chiede di non considerare il suo come un abbandono ma semplicemente come il raggiungimento di uno scopo: spiega di dover andare infatti da persone che soprattutto in un tale momento di caos hanno bisogno di lui, ed infine esprime la sua volontà di chiedere nuovamente scusa e di poterlo fare di persona.

Soprattutto probabilmente all'interessata, che però minaccia querele.

Il video si conclude con le parole di Vitale che saluta Alessia Marcuzzi, rivelando che le sue parole non l'hanno offeso o ferito ma spinto a riflettere. L'avventura da naufrago di John si conclude così, con un'esperienza che lui sostiene averlo già arricchito a sufficienza.

Anche Francesca Cipriani si ritira

Per motivi del tutto diversi anche l'amata Cipriani si ritira, raccontando di non poter affrontare di nuovo un'esperienza così dura dopo averla lasciata da soli 8 mesi.

Battibecco con Marina La Rosa, che sembra averle fatto i complimenti più volte durante la sua permanenza ma che in confessionale ammette di considerarla stupida; infine piccolo litigio con l'opinionista Alba Parietti, che scherzando fa riferimento all'incidente avuto con il Divino Otelma e accusa la Cipriani di non avere abbastanza forza di carattere per rimanere sull'isola.

Alla fine quindi anche Francesca Cipriani ha scelto di ritirarsi dall'isola (nonostante la Marcuzzi abbia provato più volte a convincerla a rimanere): in compenso ora sono arrivati due nuovi naufraghi, Stefano Bettarini - in sostituzione di Jeremias Rodriguez, impossibilitato a partecipare - e Jo Squillo.

Intanto ascolti positivi per l'Isola dei Famosi, che cresce nei numeri e batte in termini di share Che tempo che fa. Appuntamento a domenica prossima per evitare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo.