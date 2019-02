Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa quinta stagione e i fan attendono con trepidazione di vedere in onda l'epilogo. Giovedì 28 febbraio verrà trasmessa la settima delle dieci puntate previste per questa stagione, settima puntata che sarà caratterizzata dalla messa in onda dei seguenti episodi: 'Battiti' e 'Da Grande'.

Che Dio ci aiuti 5, le anticipazioni della settima puntata: Teodora ritorna in convento

Le anticipazioni riguardanti la settima puntata di Che Dio ci aiuti 5, in onda il prossimo 28 febbraio su Rai 1, rivelano che, nel primo episodio, vedremo come suor Angela si adopererà per aiutare una ragazza in grande difficoltà, rivolgendosi anche a Pietro.

Nel frattempo vedremo che Ginevra accetterà di spacciarsi per la fidanzata di Nico per sostenere Valentina in una cena a quattro con Alessio.

Occhi puntati anche su Azzurra: in questo primo episodio della fiction vedremo che la ragazza scoprirà che Athos le sta organizzando una sorpresa e ovviamente è super curiosa di scoprire tutta la verità al più presto. Cosa le starà preparando? Ci sarà il tanto atteso ritorno di fiamma tra i due ex fidanzati? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate della fiction.

Gli spoiler di questa quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 in onda giovedì prossimo, inoltre, rivelano che nel secondo episodio dal titolo 'Da grande', vedremo come Teodora, madre delle gemelline, tornerà in convento con una brutta notizia, a dir poco sconvolgente, che lascerà tutti senza parole.

Azzurra viene messa a 'dura prova' da Athos

Intanto vedremo che Ginevra e Nico trascorreranno sempre più tempo assieme e ormai sembrano essere a dir poco inseparabili. Nel frattempo, vedremo che Valentina si dedicherà anima e corpo ad Eugenia e riuscirà a fare in modo che la ragazza possa coronare il suo grande sogno, che è quello di incontrare per la prima volta dal vivo Benji e Fede, i suoi idoli dal punto di vista musicale.

Nel frattempo, vedremo che Azzurra verrà messa a dura prova da Athos: l'uomo, infatti, le lascerà la sua carta di credito e la ragazza sarà fortemente tentata dall'utilizzarla. Cederà alla tentazione oppure dimostrerà ad Athos di essere diventata una donna diversa? Lo scopriremo giovedì prossimo.

Intanto i fan si chiedono già se la Rai metterà in cantiere la sesta stagione di questa fortunatissima fiction. Sebbene manchino poche puntate al finale di stagione, vi possiamo anticipare che, al momento, da parte della Rai non ci sono ancora notizie ufficiali su quello che sarà il destino di questa fiction. Non si esclude, però, che visto lo straordinario successo che continua ad ottenere, si possa procedere con la realizzazione dei nuovi episodi e in tal caso i fan di suor Angela, suor Costanza e Azzurra sarebbero a dir poco contenti.