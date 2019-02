Annuncio

L'Isola dei Famosi 2019 non se la sta cavando affatto bene dal punto di vista degli ascolti. La media delle prime puntate trasmesse fino a questo momento risulta essere di appena 2.8 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che non va oltre la soglia del 13%. Numeri decisamente lontani da quelli di un tempo e che ovviamente hanno spinto la produzione a puntare su nuovi nomi che sbarcheranno in Honduras nel corso della prossima puntata.

Due nuovi concorrenti nel cast dell'Isola dei Famosi: Jeremias sicuro, Soleil in forse

Le anticipazioni sui due nuovi concorrenti che vedremo arrivare sulla spiaggia dell'Isola dei famosi 2019 nel corso della puntata che verrà trasmessa il 10 febbraio su Canale 5 arrivano da Alberto Dandolo, l'informatissimo giornalista di 'Dagospia', il quale ha rivelato sul suo profilo Instagram chi sono i nuovi naufraghi che si metteranno in gioco.

La prima dovrebbe essere Soleil Sorge, ben nota al grande pubblico di Uomini e donne per essere stata la corteggiatrice di Luca Onestini e successivamente la ragazza che venne scelta dal tronista. La storia d'amore tra i due, però, non durò tantissimo e la bella Soleil tradì Onestini nel momento in cui lui partecipò al Grande Fratello Vip.

Il settimanale 'Chi', infatti, pubblicò le foto che vedevano ritratta Soleil in compagnia di Marco Cartasegna, il tronista rivale di Luca Onestini a Uomini e donne. I due sono stati insieme per un po' di tempo ma anche in questo caso la storia è giunta al capolinea ed ecco che adesso Soleil si rimetterà di nuovo in gioco approdando all'Isola dei famosi nelle vesti di concorrente.

Jeremias Rodriguez in gara all'Isola dei Famosi

Il secondo concorrente vip che vedremo sbarcare all'Isola dei Famosi 2019 nel corso della prossima puntata che verrà trasmessa il 10 febbraio è Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e anche lui già noto per la partecipazione ad un altro reality show di Canale 5: il Grande Fratello Vip.

La partenza di Jeremias per l'Honduras era già prevista al debutto del reality show, poi però è stata rimandata per un malessere che ha costretto il fratello di Belen a rinunciare alla partenza. Da questa settimana, però, così come ha anticipato Alberto Dandolo su Instagram, Jeremias si rimetterà in gioco e prenderà parte anche a quest'altro reality, con il quale proverà a togliersi un po' di dosso l'etichetta del 'fratello di'.

Riuscirà a far breccia nel cuore di qualche naufraga? Lo scopriremo nelle prossime settimane.