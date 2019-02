Annuncio

Nella serata tra il 31 e il 1° febbraio è andata in onda la nuova diretta de L'Isola dei Famosi, il reality-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua quattordicesima edizione consecutiva. La puntata ha visto la web influencer ed ex-fiamma di Flavio Briatore, Taylor Mega, eliminata al termine della prova-televoto che questa settimana la vedeva competere contro Kaspar Capparoni e Demetra Hampton.

Taylor ed i fantasmi del passato, in studio c'è chi l'avrebbe tenuta a L'Isola

La seconda diretta de L'Isola Dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti.

In occasione del nuovo appuntamento televisivo, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha focalizzato l'attenzione su alcune inedite dichiarazioni che Taylor Mega aveva rilasciato nel corso del daytime settimanale.

Nello specifico, la bionda esperta di web-marketing aveva fatto sapere ai telespettatori di essersi 'riscoperta' in Honduras, motivo per cui ha voluto liberarsi di alcuni fantasmi del suo passato turbolento, in particolare la sua ormai superata tossicodipendenza. Alcuni giorni fa, Taylor si era aperta ai microfoni del format, dichiarando di essere finita nel circolo vizioso della dipendenza dalla droga, un problema che la web-influencer ha ammesso di aver superato grazie alle sue sole forze, senza cioè ricorrere ad alcun aiuto psichiatrico e di esserne uscita per il suo bene e per il bene dei suoi cari.

Nella nuova diretta, Taylor Mega ha avuto la possibilità di parlare al telefono con sua madre, un momento rivelatosi molto emozionante, ''Guarda che tacere non vuol dire non sapere'', ha chiosato la madre della naufraga rivolgendosi a quest'ultima.

Nello studio televisivo de L'Isola, le opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti hanno speso parole positive per lei, dichiarando che avrebbero voluto vedere Taylor salvarsi dalla nomination settimanale. Ad abbandonare il gioco made in Honduras, al termine della prova televoto della settimana in corso è stata però proprio la bionda web-influencer, la quale, poco prima di lasciare la trasmissione, ha voluto lanciare una sorta di monito ai telespettatori, quello di non fare uso di alcuna sostanza stupefacente, incluse le droghe leggere come ''le canne''. Il tema della droga è tornato dunque a far discutere a L'Isola Dei Famosi, anche se in maniera diversa, ad un anno circa dalla polemica mediatica sorta in merito al famoso 'canna-gate'.