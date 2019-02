Annuncio

“Per quello che hai detto dovresti essere eliminato, sono indignata”. Alessia Marcuzzi ha attaccato senza mezzi termini John Vitale nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi. La conduttrice televisiva ha chiamato in causa l’aspirante naufrago per alcuni pesanti insulti rivolti Barbara D’Urso sul suo profilo Facebook lo scorso anno. “La cosa che mi fa arrabbiare è che i leoni da tastiera scrivono cose indicibili sui personaggi famosi e poi quando li incontrano gli fanno grandi ovazioni e complimenti.

Questo è cyberbullismo e fa soffrire le persone”. Il trentaquattrenne ha chiesto scusa per quanto affermato ed ha riferito di non ricordare per quale motivi aveva scritto certe frasi.

“Non è bullismo, ho fatto una ca***ta e se avrò l’opportunità chiederò scusa di persona alla signora Barbara”. Subito dopo sul profilo social del Vitale è stato pubblicato un post a sostegno dell’aspirante naufrago. “Sbagliare è umano, perdonare è divino”.

John Vitale si scusa, la conduttrice: 'Non basta'

Nei giorni scorsi era stata Selvaggia Lucarelli a segnalare i commenti dello spogliarellista napoletano. Quest’ultimo prima di partire per l’Honduras era stato ospite di Carmelita negli studi di Pomeriggio 5 con la presentatrice che gli aveva riservato anche un servizio ad hoc relativo alla sua esperienza nella web serie The Lady. Nel corso della trasmissione Vitale si è più volte scusato per le pesanti parole utilizzate nei confronti di Barbara D’Urso. Dall’altra parte Alessia Marcuzzi ha preso una posizione netta nei confronti del napoletano.

“Per quanto mi riguarda dovresti essere squalificato, troppo facile scusarsi”. Alba Parietti ha sottolineato che l’aspirante naufrago non ha avuto neanche la furbizia di cancellare quanto aveva scritto sul profilo social: “L’offesa alle donne sembra quasi una cosa normale. Se l’avessero detto a tua madre penso ci saresti rimasto male”.

John ha precisato di non aver scritto i commenti con cattiveria. Immediata la replica di Alda D’Eusanio che ha sottolineato che certe cose non si pensano nemmeno. “Non sei un leone da tastiera ma un imbecille”.

Il sostegno del 'team guerriero' sul profilo ufficiale: 'E' un padre esemplare'

Alla fine non è stato preso nessun provvedimento nei confronti di John Vitale che si giocherà la permanenza su L’Isola dei Famosi al televoto con gli altri tre protagonisti di Saranno Isolani. Il napoletano è stato immediatamente preso di mira sui social. A difesa del trentaquattrenne si è schierato il ‘team guerriero’ con un commento pubblicato sul profilo ufficiale del napoletano. “Dietro quel post c’è un compagno ed un padre modello. Ha chiesto scusa ammettendo le proprie colpe.

Sbagliare è umano, perdonare è divino”. Dolci parole sono arrivate anche dalla compagna di Vitale. “Sei la mia vita, sei forte. Si sbaglia e si chiede scusa, ne abbiamo passate tante ma possiamo farcela”.