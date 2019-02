Annuncio

La puntata di ieri dell'Isola dei famosi ha regalato parecchi colpi di scena, uno in particolare ha fatto impazzire i social network e tutti gli appassionati del reality di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo le feroci critiche della prima puntata, la protagonista è stata ancora una volta Taylor Mega che si è difesa da altre accuse riguardo alla sua presunta intenzione di abbandonare il programma dopo soltanto 3 settimane di trasmissione. La ragazza ha inoltre messo a nudo le sue fragilità raccontando un passato non semplice che l'ha vista alle dipendenze di sostanze stupefacenti.

Come se non bastasse, il televoto l'ha vista soccombere costringendola all'eliminazione dopo soltanto una settimana dall'inizio dell'avventura sull'isola.

'Ho abusato di sostanze stupefacenti'

La querelle era iniziata con una nuova segnalazione nei confronti di Taylor in cui la ragazza veniva attaccata nuovamente per avere organizzato una 'fuga tattica' dopo 3 settimane.

Questo ovviamente il parere da parte di chi le ha puntato l'indice, ma l'ormai ex concorrente ha rigettato al mittente le accuse. Poi ha parlato del suo passato e del suo dramma, scandito dalla droga e dagli attacchi di panico. La Mega ha ripercorso i momenti più cupi della sua vita, dai quali, però, ha sottolineato di essere uscita: ''Dovevo riprendere in mano la mia vita, per i miei genitori e anche per me stessa. Soffro di attacchi di panico ed un'esperienza come questa per me è molto difficile. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, ho abusato di sostanze stupefacenti. Sono così piena di ansie a causa del mio passato difficile. Sono uscita da questa situazione dopo 6 mesi - ha aggiunto - l'ho fatto da sola e sono orgogliosa''. Da sola, perchè a suo dire la famiglia era completamente ignara della problematica.

"Quest'isola mi sta facendo scoprire che ce la posso fare. Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti".

Il televoto ha decretato la sua uscita dopo una sola settimana

La conduttrice l'ha ringraziata per la confessione e per aver aperto il suo cuore parlando di un periodo davvero cupo in cui era precipitata. Gli ospiti in studio hanno ribadito i complimenti per il coraggio avuto, auspicando che questo messaggio positivo possa essere una strada da percorrere anche per tante altre persone, specialmente ragazzi, che si trovano nella stessa situazione dalla quale è uscita Taylor. Purtroppo il televoto ha decretato la sua uscita, chiudendo prematuramente un'esperienza che, forse, avrebbe meritato di proseguire ancora.