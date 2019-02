Annuncio

Sono dichiarazioni abbastanza scottanti quelle contenute nell'autobiografia di Fabrizio Corona, dal titolo "Non mi avete fatto niente". L'ex re dei paparazzi torna infatti a far parlare di sé, rivelando dei retroscena assolutamente inediti sul suo periodo trascorso nella comunità Exodus. Corona, infatti, pur vivendo in quel luogo avrebbe ricevuto in più occasione diverse ragazze con le quali avrebbe avuto momenti di passione. E tra le tante fan arrivate da lui per incontri intimi, ci sarebbe stata anche Silvia Provvedi, gemella mora del gruppo Le Donatella che, come è ben noto, gli è stata accanto per tre anni.

L'incontro con la Provvedi

Corona ha dichiarato che il magistrato, all'epoca, gli permise di ricevere persone in comunità e così la sua migliore amica avrebbe pensato bene di portargli le ragazze per fargli riprendere una vita sessuale: giovani 'starlet' che venivano soprattutto dal mondo dello spettacolo, alcune avrebbero anche partecipato a qualche reality, ma non sarebbero mancate semplici fan che volevano solo passare qualche attimo di trasgressione.

L'ex re dei paparazzi spiega poi nel dettaglio l'incontro con Silvia Provvedi. Tra tutte le ragazze che, nel corso del tempo in comunità, sono giunte da lui e lo hanno conosciuto 'da molto vicino', ci sarebbe stata anche la componente de Le Donatella. Lo stesso ex paparazzo avrebbe invitato le ragazze a fare delle foto per Playboy. Fu proprio in una di quelle sere che la stessa Provvedi avrebbe chiesto a Corona il pernesso di fermarsi a dormire da lui, ovviamente in comunità. Era consapevole di non poter ricevere ospiti entro un certo limite di orario, ma lui avrebbe comunque acconsentito e, pertanto, avrebbe trascorso la notte con Silvia. Una notte in cui sarebbe scattato qualcosa di speciale. "Fu da quel momento che iniziammo a fare coppia fissa", ha spiegato nel suo libro.

Altre donne famose sarebbero state con lui

Non solo nel libro, ma in questi giorni Corona sta sganciando delle vere e proprie bombe.

Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica on-line Today, che cita le dichiarazioni dello stesso discusso ex fotografo, tantissime sarebbero stare le sue amanti, le donne che avrebbero dunque avuto modo di vivere con lui momenti trasgressivi. Tra queste ci sarebbero Mariana Rodriguez, rivale quindi della stessa Belen, ed anche Taylor Mega: quest'ultima è una delle partecipanti alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi e, tra l'altro, notizia freschissima, è stata la prima concorrente eliminata.