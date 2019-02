Annuncio

Venerdì 8 febbraio va in scena la quarta e penultima serata di Sanremo 2019. Anche in questa edizione non si sono certo risparmiate le polemiche, dal costo d'ingaggio dei tre conduttori del Festival, fino agli artisti che hanno calcato il palco più sognato d'Italia. In quest'ultimi giorni, ad esempio, si è alzato un polverone attorno alla vicenda di Achille Lauro il cui testo è stato "accusato" di plagio da alcuni utenti sui social. Ma la kermesse canora non si ferma e prosegue impettita nel suo cammino.

Nell'appuntamento di venerdì ci saranno moltissimi artisti, infatti, si tratta della serata dedicata ai duetti. Scopriamo gli ospiti e la scaletta di Sanremo della quarta serata.

Scaletta del venerdì a Sanremo 2019, i duetti: c'è anche Cristina D'Avena

Nella sera dell'8 febbraio, al Festival di Sanremo canteranno tutti e 24 i big in gara ma lo faranno con una variante.

Ciascun cantante infatti duetterà con uno o più celebrità il suo brano in gara (potrà anche essere riadattato per l'occasione). Vediamoli tutti.

Il Volo si presenterà sul palco dell'Ariston con il violinista Alessandro Quarta. Ultimo ha scelto di duettare con Fabrizio Moro, il quale ritroverà "da avversario" il suo compagno di avventura dello scorso anno Ermal Meta. L'italo-albanese accompagnerà infatti Simone Cristicchi. Il cantante Nek si presenterà sul palco con Neri Marcoré. Einar calcherà le scene assieme a Biondo, mentre Irama si presenterà con Noemi e Caterina Guzzanti. Non mancherà nemmeno Cristina D'Avena la quale avrà modo di duettare con Federica Carta e Shade. The Zen Circus saranno accompagnati da Brunori Sas; Daniele Silvestri da parte Manuel Agnelli e Paola Turci da Beppe Fiorello.

Il livornese Enrico Nigiotti si esibirà con Paolo Jannacci (figlio del compianto cantautore milanese Enzo), mentre i BoomDaBash lo faranno con Rocco Hunt e invece Mahmood assieme a Guè Pequeno. Tutti al femminile saranno i duetti che vedranno Loredana Bertè assieme ad Irene Grandi, ed Anna Tatangelo assieme a Syria, mentre Francesco Renga sarà affiancato da Bungaro e Eleonora Abbagnato ed invece Achille Lauro da parte di Morgan.

Arisa farà salire sul palco dell'Ariston Tony Hadley e i Kataklò, gli Ex-Otago si esibiranno con Jack Savoretti, mentre Ghemon lo farà con i Calibro 35 e Diodato. Motta canterà con a Nada, i Negrita assieme a Roy Paci ed Enrico Ruggeri; infine Nino D'Angelo e Livio Cori canteranno con i Sottotono e invece Patty Pravo e Briga saranno accompagnati da Giovanni Cacamo.

Ospiti Sanremo 2019: cresce l'attesa per Luciano Ligabue

In mezzo a questo tripudio di artisti, Claudio Baglioni non mancherà di accogliere anche dei super-ospiti. Ebbene, nella quarta serata di Sanremo 2019 ci sarà Luciano Ligabue. Il cantante emiliano si prepara a lanciare il suo nuovo album 'Start' contenente uno dei brani più trasmessi alla radio 'Luci d'America'. C'è da scommettere che questa serata riscuoterà un notevole successo, non resta che attendere il verdetto dell'auditel.