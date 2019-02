Annuncio

La moglie di Bonolis ancora nella bufera delle critiche, questa volta non c'è di mezzo l'ostentata ricchezza ma un animale: il cane della famiglia. Negli ultimi tempi la Bruganelli è stata attaccata per aver pubblicato filmati all'interno del jet privato, di diverse borse marchiate Chanel, ma anche per aspetti che riguardano il figlio con disabilità. Gli haters non si tirano indietro mai quando c'è da criticare e polemizzare, neanche questa volta che il video riguarda il cane di famiglia e la figlia che giocano insieme.

La consorte di Bonolis fa infuriare nuovamente i suoi followers

La famiglia Bonolis è abituata alle critiche e anche ad attacchi molto pesanti. Ora, dopo qualche giornata di pausa, le critiche tornano a fioccare sul profilo Instagram della donna.

Il video incriminato è quello della figlia, e di una sua amica, che giocano insieme con il cane di nome "Stich". A ritmo di musica lo fanno saltare qui e la, divertendosi e facendolo divertire. Per gli haters, però, non è così: "Quel povero cane" esclamano su Instagram, "sta diventando nevrotico e dovrebbe intervenire la protezione animali". Qualcun altro scrive: "Ma non lo vedete che sta male? Lo state maltrattando, abbi la decenza di non condividere con noi queste porcherie". La Bruganelli, che è solita condividere momenti di vita famigliare con i fan, non si è mai interessata a ciò che dicono i suoi followers. Anzi, a volte, sembra quasi che compia gesti particolari proprio per attirare i riflettori su di se.

L'iniziativa con il cane non sembra proprio essere stata gradita da alcuni fan, più di qualcuno ha pensato che il cane si stesse spaventando.

Tuttavia, come in ogni post, c'è anche chi prende le difese della donna e cerca di azzittire gli haters commentando che sono solo due bambine che giocano con il cane.

Baby K canta alla festa della figlia

Poco tempo fa è stato anche il compleanno della figlia sedicenne della coppia, Silvia Bonolis. Per i suoi 16 anni la ragazza ha avuto la fortuna di festeggiare alla grande, alla sua festa infatti erano presenti Baby K e Riki. I cantanti si sono anche esibiti duranti il party privato, in un noto locale di Roma: il Piper. Baby K, oltre che a intonare pezzi del suo repertorio, ha anche regalato alla sedicenne un suo album firmato. Il video della festa, girato dalla madre, ha però fatto innervosire molti spettatori da casa che, come al solito, non hanno gradito il post.