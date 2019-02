Annuncio

Annuncio

A pochi giorni dalla puntata serale di venerdì 15 febbraio, l'attenzione dei telespettatori di Uomini e donne continua a concentrarsi sulla scelta dei tronisti Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Entrambi avrebbero già effettuato la registrazione della festa di fidanzamento nel castello dove, davanti alla propria famiglia, avrebbero fatto il nome del proprio corteggiatore o corteggiatrice preferito. La prima ad essere protagonista dello speciale in prima serata sarà Teresa Langella che, stando a rumors insistenti, avrebbe deciso di continuare a frequentare Andrea Dal Corso. Dopo di lei, venerdì 22 febbraio, sarà la volta di Lorenzo: a lui spetterà decidere tra le due ragazze che maggiormente hanno attirato la sua attenzione in questi mesi ovvero Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi.

Annuncio

In varie occasioni, il tronista avrebbe ammesso di essere molto confuso, apprezzando il carattere e l'aspetto fisico di entrambe. Eppure, alcune voci insistenti darebbero per assoluta favorita la corteggiatrice romana, colei che con Lorenzo ha litigato nel corso del recente weekend trascorso in villa.

Uomini e donne anticipazioni: Lorenzo ha lasciato in anticipo la villa

Il percorso di Lorenzo Riccardi sta per concludersi dopo più di quattro mesi trascorsi a Uomini e donne alla ricerca dell'anima gemella. Il tronista ha passato l'ultimo weekend in una splendida villa insieme a Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi per togliersi gli ultimi dubbi sulla sua preferita. Le anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News segnalano, però, che le cose non sono andate per il meglio in quei giorni insieme alle due corteggiatrici.

Annuncio

Pare che una di loro, la bionda Claudia, abbia litigato duramente con Lorenzo al punto da avere spinto quest'ultimo ad abbandonare la romantica location prima del tempo pattuito. I diretti interessati non hanno potuto confermare tale problema, dato che da regolamento sono tenuti al silenzio fino alla messa in onda della scelta (nella puntata prevista per il 22 febbraio) ma a conferma di tale rumor sono arrivate alcune foto di Lorenzo, immortalato in un locale di Milano già nell'ultimo weekend. La lite con Claudia però non sarebbe bastata per convincere il tronista a chiudere con lei. Al contrario, sembra che proprio la Dionigi sia stata poi l'oggetto della sua scelta.

Rumors Uomini e donne: Lorenzo avrebbe scelto Claudia

Le voci riguardanti la scelta di Lorenzo Riccardo si fanno sempre più insistenti e ricondurrebbero niente meno che alla corteggiatrice Claudia.

Annuncio

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, la romana sarebbe stata preferita a Giulia e avrebbe appreso la decisione finale nel corso della festa di fidanzamento che si è tenuta in un castello medioevale. Tale rumor sarebbe confermato anche dal portale Wikipedia che già riporta i nomi dei preferiti di Teresa Langella e dello stesso Lorenzo: se per la prima si parla di Andrea Dal Corso, per il tronista è stato scritto esplicitamente che la sua scelta è ricaduta su Claudia Dionigi. Per avere la conferma ufficiale dovremo comunque attendere i serali su Canale 5, segnalando che la stessa autrice Raffaella Mennoia ha pubblicato una Instagram Story nella quale ha cantato: "Mormora, la gente mormora!" Le sue parole potrebbero quindi invitare a non giungere a conclusioni troppo affrettate.