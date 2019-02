Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e dopo aver visto quella di Andrea Cerioli, il quale si è congedato dal programma senza ricorrere all'espediente della villa, ecco che questa volta toccherà alla bella Teresa Langella portare a termine il suo percorso e quindi rivelare il nome della persona con la quale intende costruire il suo futuro fuori dal contesto televisivo. In queste ore sono emerse le prime anticipazioni su quello che è successo all'interno della villa tra Teresa e i due corteggiatori: Antonio e Andrea.

Uomini e donne, le anticipazioni sulla scelta finale in villa di Teresa Langella

Gli spoiler sulla scelta arrivano dal sito web Il Vicolo delle News, il quale ha rivelato che per la bella tronista ci sono state un po' di sorprese da parte dei suoi due pretendenti, i quali stanno facendo il possibile per conquistare il suo cuore.

Nel dettaglio, possiamo svelarvi che Antonio ha scelto di meravigliare ancora una volta la bella tronista partenopea con una serenata d'amore che le è stata fatta in villa e che ha avuto come protagonista Gigi Finizio, il cantante preferito della Langella.

Un gesto che sicuramente sarà stato apprezzato tantissimo dalla tronista napoletana, la quale più volte ha ammesso di essere una persona molto semplice e che basta davvero poco per stupirla e al tempo stesso per renderla felice. Situazione diversa, invece, per Andrea Dal Corso, il quale ha scelto di organizzare una cena stellata per Teresa, preparata dallo chef Alessandro Borghese.

La sorpresa di Andrea Dal Corso per Teresa

Il corteggiatore, quindi, fino alla fine ha messo in evidenza il suo essere galante e cortese nei confronti di una donna, anche se proprio questo suo modo di fare aveva mandato in tilt Teresa, al punto che in un certo periodo del trono scelse addirittura di mandarlo via dalla trasmissione, salvo poi ripensarci di nuovo e accoglierlo tra il parterre dei suoi corteggiatori.

A questo punto, quindi, non ci resta che attendere il prossimo venerdì 15 febbraio per scoprire nei minimi dettagli come sono andate le cose e soprattutto quale sia stata la decisione finale della bella tronista napoletana. La settimana successiva, invece, toccherà agli altri tronisti di questa edizione cimentarsi nell'atteso momento della scelta finale. Parliamo di Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez. E nel frattempo sono stati già presentati i nuovi tronisti che si metteranno in gioco nei prossimi mesi di messa in onda del programma.