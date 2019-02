Annuncio

Ha del clamoroso l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi con tanto di fotografia a suggellare il ritorno di una delle coppie più paraparazzate ed amate del Gossip nostrano. Secondo quando riportato dal popolarissimo settimanale di gossip Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero tornati insieme. Una vera e propria bomba quella sganciata pochi istanti fa accompagnata da una foto inequivocabile in cui è palese l'affinità tra la showgirl argentina e il ballerino napoletano.

Nello scatto ''rubato'' viene immortalato un dolce abbraccio tra i due ragazzi, ma non solo: in una foto successiva si nota anche un bacio che sancirebbe l'ufficialità del ritorno della coppia che ha dato alla luce il piccolo Santiago.

Gossip, Belen e Stefano stanno insieme

Nei giorni scorsi c'erano stati vari segnali che facevano pensare ad un clamoroso ritorno di fiamma per Stefano e Belen. Ad esempio la frase che l'Argentina aveva rivolto al ballerino napoletano, in occasione di un intervento su Radio 105 di De Martino. Qualche mese fa la Rodriguez a precisa domanda, rispose di essere serena e single. Ma in amore le cose cambiano repentinamente e deve essere successa la stessa cosa anche in questo caso. La coppia vanta tanti fan e ammiratori che rimasero parecchio delusi dopo la fine di una delle relazioni più chiacchierate del gossip italiano. Secondo vari rumors, Belen avrebbe chiuso la precedente relazione con il motociclista Andrea Iannone a settembre del 2018 e a chiudere la relazione sarebbe stata proprio lei.

In questi 5 mesi di ''riflessione'' nel cuore della bella argentina, deve essere maturata l'idea che l'amore con Stefano avesse ancora pagine da riempire, per la gioia dei fans ma anche e soprattutto dei protagonisti di questa relazione, Stefano e Belen.

Polemiche su Belen, Rocco Pappaleo attacca: ''Mi ha rivolto la parola solo sul palco''

Oggi Belen è stata al centro dei riflettori anche per una pesantissima accusa rivoltale da Rocco Pappaleo: Rocco e Belen nel 2012 partecipavano entrambi alla 62esima edizione di Sanremo, secondo quanto riferito da Rocco, Belen gli avrebbe rivolto la parola esclusivamente sul palco e solo a causa del copione da rispettare. Queste dichiarazioni sono state rilasciate oggi in conferenza stampa in vista della nuova edizione di Sanremo. A queste accuse la showgirl non ha al momento risposto, ma potrebbe farlo nelle prossime ore.