La prossima settimana nella soap un Posto al sole in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 succederà davvero di tutto. Vedremo che Susanna scoprirà che il padre è un uomo violento e che Gaetano Prisco mediterà un piano per vendicarsi del povero Boschi. E ancora, Alberto tramerà nell'ombra per far sì che Elena e Valerio si separino. Sono giunte anche le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 febbraio. Ecco allora cosa vedremo nei dettagli. Prima, però, un breve riassunto di quello che accadrà la prossima settimana.

Prossima settimana in Upas

La prossima settimana in Un posto al sole ci saranno numerosi colpi di scena. Partiamo dalle trame legate a Franco Boschi. Vedremo che Prisco uscirà di galera e il suo unico obiettivo sarà quello di vendicarsi di lui.

E ancora, Adele dirà a Susanna che Manlio la picchia lasciando la figlia senza parole sopratutto in un momento tanto delicato come quello della prova scritta per l'esame per l'abilitazione alla professione d'avvocato. Adele, poi, deciderà anche di lasciare il marito. Che farà Manlio, diventerà ancora più violento?

Succederà poi che Alex proverà in tutti i modi a farsi notare da Vittorio mentre lui continuerà ad avere occhi solo per Anita. Il riscatto per la ragazza ci sarà a San Valentino quando il figlio di Guido la inviterà per una cena a due. Lei penserà che la serata sia stata un totale disastro mentre lui inizierà a guardarla con occhi diversi. Infine vedremo che Valerio deciderà di voler vivere per sempre con Elena per cui le farà una proposta. Alberto non ne sarà felice ed inizierà a tramare per dividere i due.

Chiederà quindi a Simona di riprendersi il Viscardi per amore di Vera.

Upas anticipazioni 18-22 febbraio

Elena sarà al settimo cielo e penserà al suo futuro con Valerio. Purtroppo, però, la sua felicità verrà compromessa da alcuni imprevisti tra cui l'incontro in carcere tra Valerio, Simona e Vera. Succederà poi che tra il Viscardi e la sua ex succederà qualcosa per cui l'uomo si sentirà profondamente in colpa nei confronti di Elena. Alberto capirà che l'amico gli nasconde qualcosa per cui lo spronerà a confidarsi con lui. Valerio però non lo farà e deciderà di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Alberto, però, continuerà a tramare alle sue spalle. Alla fine il povero Viscardi riuscirà a superare l'incubo in cui era precipitato ottenendo aiuto da una persona inaspettata. Chi sarà mai: Marina, Roberto o chi altri?

Succederà poi che Elena scoprirà quanto accaduto tra Valerio e Simona per cui vivrà delle ore altamente drammatiche. La Giordano sempre più tesa, infatti, rischierà di perdere il bambino e crediamo che lo perderà davvero anche perché gli spoiler ci comunicano che la donna darà una notizia a Valerio che lo distruggerà.

Le anticipazioni a riguardo però sono vaghe. Quel che è certo è che Marina allontanerà il Viscardi dalla figlia e rivelerà quanto accaduto alla piccola Alice.

Intanto tutta la terrazza si stringerà attorno ad Adele anche perché Manlio si ripresenterà prepotentemente nella sua vita. La donna, poi, si renderà conto di amare ancora tanto l'uomo e penserà di tornare insieme a lui nonostante il parere contrario di Giulia. Susanna, intanto, sarà profondamente in crisi per i suoi genitori e cercherà di non abbondare né l'uno né l'altro. Infine mentre Vittorio chiederà ad Alex di fingere di stare insieme a lui per far ingelosire Anita, Gaetano Prisco sarà pronto per colpire Franco che sarà costretto a rinunciare ad una tenera serata insieme alla figlia.