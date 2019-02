Annuncio

La seconda serata del Festival di Sanremo oltre ad essere caratterizzata dalla musica italiana e dai tantissimi ospiti, ha conquistato il pubblico per i look elegantissimi sfoggiati dalle protagoniste femminili. La donna che ha fatto letteralmente impazzire i social è stata Loredana Bertè.

La cantante si è esibita sul palco dell'Ariston in entrambe le serate con due outfit molto simili. Per il debutto ha rispolverato dal guardaroba un minidress già utilizzato in precedenza di colore nero. Ieri, invece ha scelto il grigio. Per la prima e la seconda serata la Bertè ha mostrato le gambe al pubblico presente in teatro e agli oltre 10 milioni di telespettatori. Al termine della sua performance i social sono andati in delirio.

All'indirizzo della cantante sono arrivati numerosi commenti positivi: "Dicci il tuo segreto per avere quelle gambe alla tua età". Molti utenti si sono soffermati sulla forma fisica strepitosa dell'artista nonostante abbia 68 anni.

In occasione della seconda puntata di Sanremo, ha stupito anche il look sfoggiato da Paola Turci. Come per la prima serata, la cantante ha indossato una tutina, ma questa volta di colore nero. Un outfit considerato da molti esplosivo che ha conquistato anche lo stilyst Enzo Miccio. Bellissima anche la scelta dei vestiti di Michelle Hunziker e Laura Chiatti. Niente male anche lo stile classico scelto da Fiorella Mannoia. Per quanto riguarda Virginia Raffaele è andata molto meglio rispetto alla prima serata. Il primo abito è lungo e nero con tanto di strascico firmato dalla maison Schiaparelli, un po' meno affascinante il secondo.

I migliori video del giorno

Standing ovation per Loredana Bertè

Loredana Bertè ieri ha conquistato davvero tutti, ma non solo per il look stravagante. Al termine dell'esibizione di Cosa ti aspetti da me la cantante ha ricevuto una vera e propria standing ovation dal pubblico presente al teatro Ariston di Sanremo. La Bertè dopo aver ricevuto i fiori sanremesi da Claudio Bisio ha ringraziato tutti con un "Vi amo". Un evento da segnalare in quanto sono diversi anni che non accade una cosa del genere per un concorrente in gara.

Anticipazioni terza puntata

Durante la seconda puntata della kermesse musicale si sono esibiti 12 dei big in gara, oggi toccherà ai restanti 12: Anna Tatangelo, Simone Cristicchi, Irama, The Zen Circus, Mahmood, Enrico Nigiotti, Ultimo, Nino D'Angelo e Livio Cori, Patty Pravo e Briga, Motta, Boomdabash e Francesco Renga.

Tra gli ospiti della terza puntata sono attesi sul palco Alessandra Amoroso, Serena Rossi nel ricordo di Mimì, Umberto Tozzi, Raf, Ornella Vanoni, Paolo Cevoli e Fabio Rovazzi.