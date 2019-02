Annuncio

Venerdì, 1 marzo, in programma la messa in onda dell'ormai nota scelta di Uomini e donne. Nonostante manchi ancora qualche giorno alla messa in onda della puntata, già trapelano le prime indiscrezioni. Il ragazzo dovrà scegliere tra lei e Sonia ed è possibile che Natalia rifiuti il bel tronista spagnolo Ivan, secondo ciò che affermano le anticipazioni.

U&D, spoiler puntata: probabile due di picche per Ivan

La scelta di Ivan sarà il tema del terzo speciale di Uomini e Donne. L'ex tentatore di Temptation Island dovrà scegliere la donna della sua vita. Oltre a Sonia Pattarino, alla villa, prima dell'annuncio della scelta, ci sarà anche Natalia. Nelle ultime ore, però, molti utenti stanno ipotizzando che, qualora, fosse lei la scelta, è probabilmente che possa rifilare un bel 'no' al tronista spagnolo.

Ad avvalorare questa tesi, anche alcuni sui comportamenti sui social. Secondo il sito 'Vicolo delle news', infatti, la bella Natalia, avrebbe messo un like al commento di una fan, che non lascerebbe presagire niente di buono. La fan, nel commento, spiegava che probabilmente, se la bionda fosse stata scelta da Ivan, lei gli avrebbe rifilerebbe il due di picche, per poi tornare a corteggiare Andrea Zelletta, il nuovo tronista di U&D. Gonzalez, dunque, potrebbe rimanere a bocca asciutta.

Uomini e Donne, spoiler sulla scelta: Natalia divisa tra Ivan e Andrea

Da sempre, Andrea Zelletta sembra avere un debole per la bionda Natalia. I due sono stati in esterna almeno un paio di volte e sembrano essere molto complici.

Ivan non ha visto di buon occhio la complicità tra Zelletta e la sua corteggiatrice: proprio per questo motivo, in studio, ci sono state diatribe, anche piuttosto accese, tra i due uomini, che si contendono ormai la stessa ragazza.

Natalia, nel frattempo, ha accettato di recarsi in villa con Ivan, ma sembra averlo fatto per un secondo fine. È possibile, infatti, che abbia voluto apparire in prima serata oppure che lo abbia fatto per dare un contentino allo spagnolo. In ogni caso, la donna sembra davvero intenzionata a proseguire la sua conoscenza con Zelletta. Per capire come andrà a finire la scelta del Gonzalez dobbiamo aspettare il prossimo venerdì.

Stando alle ultime anticipazioni che trapelano sul web, però, Ivan avrebbe scelto Sonia Pattarino.

Un vero colpo di scena per Ivan che forse ha temuto di prendere un due di picche da Natalia. C'è da dire che comunque la Pattarino, a differenza di Natalia, non ha mai espresso il desiderio di voler conoscere Zelletta. Un comportamento che, a quanto pare, Ivan ha deciso di premiare.