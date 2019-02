Annuncio

Prosegue l'appuntamento con L'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. Ieri sera è stata trasmessa, eccezionalmente di domenica, la quarta puntata del Reality Show di Canale 5 nel corso della quale è stata eliminata una concorrente, è stato eletto un nuovo leader della settimana e sono stati presentati due nuovi concorrenti. Chi non ha avuto modo di seguire la quarta puntata de L'Isola in televisione avrà la possibilità di rivederla in replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la quarta puntata dell'Isola dei Famosi

Nel dettaglio vi segnaliamo che la replica della quarta puntata serale de L'Isola dei Famosi sarà disponibile sia in streaming sul web che in televisione su La5. La replica televisiva, infatti, andrà in onda per intero lunedì 11 febbraio a partire dalle 21.15 su La5.

Nel web, invece, la si potrà trovare in qualsiasi momento sul sito Mediaset Play alla pagina dedicata al reality. In tale sezione, inoltre, sarà possibile trovare anche tutti i daytime dello show e tutti i confessionali dei concorrenti. Da non dimenticare che tutti i video presenti nella sezione dedicata al reality possono essere visti anche dai dispositivi mobili grazie ad un'applicazione gratuita da scaricare dal sito stesso.

L'eliminata e due nuovi ingressi

Nel corso della quarta puntata Alessia Marcuzzi ha presentato al pubblico due nuovi concorrenti, Soleil Stasi (ex corteggiatrice di Uomini e Donne) e Jeremias Rodriguez (fratello di Belen), inviati dalla produzione per sostituire i ritirati Youma Diakite e John Vitale.

Oltre a presentare i due nuovi naufraghi, la conduttrice ha anche annunciato che con ogni probabilità il divino Otelma non si unirà al cast dell'Isola ma ritornerà in Italia. Sembra, infatti, che il mago non abbia nessuna intenzione di rimanere in Honduras dopo essere stato spinto con violenza della Cipriani qualche puntata fa ed essersi procurato un taglio di 9 punti sulla fronte. Concluso lo spazio dedicato al Divino Otelma Alessia ha chiuso il televoto e, successivamente, ha annunciato l'eliminazione dell'attrice sudamericana Grecia Colmenares. Infine è stato nuovamente proclamato Marco Maddaloni come leader della settimana prima di procedere alle nuove nomination. Tra una polemica e l'altra Alessia Marcuzzi ha annunciato i tre candidati al televoto.

A rischio eliminazione sono finiti Yuri Rambaldi, Sarah Altobello e Kaspar Capparoni.