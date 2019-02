Annuncio

Prosegue il successo dello show di Maria De Filippi, "C'è Posta per te", che anche questa settimana ha saputo incantare tutti i suoi telespettatori con storie commoventi e a tratti 'strappalacrime'. Sabato 2 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 la quarta puntata dello show, con la padrona di casa che ha dato il benvenuto a tre ospiti d'eccezione: Wanda Nara, Mauro Icardi e Claudio Amendola. Se per caso non avete avuto la possibilità di vedere in prime-time la puntata di "C'è posta per te", sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della quarta puntata di 'C'è posta per te'

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della quarta puntata dello show di Maria De Filippi sarà disponibile solo ed esclusivamente sul web in streaming sui seguenti siti: Mediaset Play e Witty tv.

Entrambi i siti citati, infatti, contengono al loro interno un'intera sezione dedicata allo show, con i video e le clip di tutte le puntate andate in onda fino ad oggi, comprese quelle delle scorse edizioni. Da non dimenticare inoltre che tutti i video contenuti sul sito Mediaset Play si possono vedere anche in assenza di un pc fisso, in quanto dal sito in questione è possibile scaricare un'applicazione che rende fruibile la visione del contenuti Mediaset anche dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Tre ospiti

Nella quarta puntata di "C'è posta per te" sono intervenuti in qualità di ospiti Claudio Amendola, Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara. Il primo è intervenuto nella storia di un ragazzo che ha voluto partecipare al programma per regalare alla sua famiglia una sorpresa, dato che la sua condizione finanziaria non gli permette di provvedere pienamente alle loro esigenze.

Il capitano dell'Inter e sua moglie, invece, hanno preso parte ad una sorpresa organizzata per una giovane di nome Mara, che ha perso la madre da poco e non è riuscita, comprensibilmente, a superare la sua perdita. Oltre alle storie appena citate, anche quella di Carmela che si è rivolta al programma per rivedere il suo primo fidanzatino dopo 65 anni. Poi in onda la storia di Angelo e Francesca, che hanno mandato a chiamare i genitori di lui, perché vogliono sposarsi e desiderano avere la loro approvazione. Infine la storia di Isabella che ha chiamato tramite il programma suo fratello Aldo, per farlo riappacificare con sua madre.