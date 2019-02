Annuncio

Torna su Mediaset, dopo una settimana di pausa dovuta al Festival di Sanremo 2019, il consueto appuntamento con lo show dei sentimenti di Maria Filippi, "C'è posta per te". Sabato 16 febbraio, infatti, è andata in onda in prime-time su Canale 5 una nuova puntata dello show, nella quale la moglie di Maurizio Costanzo ha avuto il piacere di avere in studio quattro ospiti d'eccezione: Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso e Mario Balotelli. Se per caso non eravate in casa, o non avete avuto la possibilità di seguire la puntata del sabato sera, sappiate che potrete rivederne la replica sui siti ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica di C'è posta per te in tv e streaming

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica della quinta puntata di "C'è Posta per te" sarà disponibile solo ed esclusivamente online sul sito Mediaset Play e su Witty tv.

Tutti e due i siti, infatti, contengono delle pagine dedicate allo show dei sentimenti della De Filippi, dove è possibile rivedere le puntate intere e tutte le clip delle storie e delle sorprese organizzate puntata dopo puntata. Vi ricordiamo che tutti i video contenuti sul sito Mediaset Play possono essere visti anche su smartphone e tablet, grazie ad un'applicazione gratuita scaricabile dal sito stesso.

Gli ospiti e le storie della quinta puntata

Nel corso della quinta puntata di "C'è posta per te", Maria De Filippi ha avuto come ospiti in studio tre personaggi famosi, molto noti al pubblico italiano: la cantante Alessandra Amoroso, i comici Pio e Amedeo e il calciatore Mario Balotelli. La prima è stata chiamata in studio per aiutare una madre a fare una sorpresa a sua figlia, mentre gli altri tre sono stati i protagonisti di una sorpresa fatta ad un ragazzo di nome Gabriele.

Ma queste non sono state le uniche storie di cui si è parlato sabato sera in trasmissione. Una delle delle vicende più apprezzate dal pubblico, è stata quella di Teresa, una madre che si è rivolta alla redazione dello show per cercare di recuperare il rapporto con il figlio, Michael, che aveva abbandonato tanti anni prima. Poi è stata la volta di un ragazzo di nome Emanuele, che dopo aver lasciato per tre volte la sua fidanzata, prima del matrimonio, l'ha chiamata in trasmissione insieme alla sua famiglia per chiederle perdono e cercare di tornare con lei. Infine, è stata la volta di una ragazza di nome Gaia, che si è rivolta a Maria De Filippi per cercare di ricucire i rapporti con suo padre e la sua compagna che non vede da diverso tempo.