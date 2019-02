Annuncio

Nelle prossime puntate di Una vita assisteremo al ritorno di fiamma tra Simon Gayarre e Elvira Valverde, interpretati dagli attori Jordi Coll e Laura Rozalen. Le anticipazioni svelano che la coppia capirà di non poter vivere distanti, tanto da decidere di fuggire da Acacias 38.

Una Vita: Simon e Elvira tornano insieme

Come abbiamo, visto Simon deciderà di onorare il matrimonio con Adela dopo aver chiuso la relazione extraconiugale con Elvira. Donna Susana, infatti, consiglierà al figlio di assumersi le proprie responsabilità mentre la figlia del colonnello mediterà un piano per rompere la felicità coniugale tra l'ex suora ed il maggiordomo. Dagli spoiler di Una Vita, si evince che la giovane persisterà a corteggiare il marito di Adela, tanto da usare Victor per suscitare la sua gelosia: a propositom il colonnello Valverde sfiderà a duello il proprietario della Deliciosa in quanto aveva disonorato il buon nome della famiglia Valverde.

Durante il duello, Victor ferirà gravemente il padre di Elvira, il quale sarà ricoverato in ospedale. Simon, a questo punto, non se la sentirà di lasciare da sola la ragazza, tanto da aspettare con lei il verdetto dei medici. In questo tragico frangente Simon capirà di non poter più stare senza Elvira, tanto che Adela vedrà di nascosto un bacio tra di loro. La Valverde, a questo punto, cambierà atteggiamento, tanto da decidere di entrare in convento per cercare di dimenticarlo. Ma il figlio di Donna Susana farà di tutto pur far cambiare idea alla ragazza, tanto da progettare di fuggire insieme da Acacias 38 per vivere indisturbati il loro amore.

Una Vita, anticipazioni: la morte di Adela, Simon e Elvira fuggono

Stando alle anticipazioni di Una Vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Elvira saluterà suo padre mentre Simon lascerà una missiva d'addio a Celia.

Inoltre, abbraccerà teneramente sua madre Susana in occasione della festa di riapertura della sartoria. Nonostante il legame appena ricostruito con la madre. Gayarre accetterà di scappare insieme ad Elvira.

Adela vedrà la coppia salire in carrozza, capendo così che si amano alla follia. Ma ecco arrivare colpo di scena: il colonnello Arturo Valverde non accetterà che sua figlia fugga insieme a Simon, tanto che Adela scoprirà che l'uomo ha cattive intenzioni nei confronti dei due fuggiaschi. Proprio l'ex suora deciderà di raggiungerli per avvisarli del pericolo. Possiamo anticipare che Adela morirà trafitta da alcuni proiettili sparati dagli scagnozzi di Arturo dopo aver messo in salvo Simon e Elvira.