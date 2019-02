Annuncio

Tra le protagoniste indiscusse dell'ultimo Festival di Sanremo vi è sicuramente Loredana Bertè, la quale si è presentata sul palco dell'Ariston con un super-brano che meritava di arrivare sul podio finale. Peccato, però, che la classifica del Festival ha piazzato la Bertè soltanto al quarto posto, laciando amareggiati e delusi i fan della cantante. In queste ore, però, Loredana è tornata a parlare in una lunga intervista concessa al 'Corriere della Sera', dove ha parlato anche di sua sorella Mimì, che questa settimana è stata omaggiata dalla Rai con un film-tv che ha sbancato gli ascolti.

La rivelazione di Loredana Bertè sulla sorella Mia Martini: 'Era lei la vera pazza'

A proposito del rapporto con sua sorella Mia Martini, Loredana ha ammesso che le manca disperatamente tutti i giorni della sua vita.

'Mimì era una donna molto intelligente e sensibile. Era lei la vera pazza tra le due', ha dichiarato la Bertè nell'intervista aggiungendo poi che le mancano i momenti spensierati con sua sorella e i tantissimi concerti che hanno visto insieme oppure le serate in autostop in cerca di gloria.

Mimì ha lasciato un grandissimo vuoto nel cuore di Loredana, la quale non ha mai nascosto di aver sofferto moltissimo per la morte della sorella ed ha ammesso che quest'anno ha partecipato al Festival di Sanremo e sperava di vincere anche per riscattarla, dopo tutto il male che le hanno fatto.

Come raccontato nella fiction 'Io sono Mia' con protagonista Serena Rossi, Mimì venne accusata di portare 'iella' nel mondo dello spettacolo e da quel momento in poi la sua vita professionale cambiò radicalmente.

Mia venne messa in disparte e non più richiesta per serate ed eventi televisivi: un duro colpo per la cantante che per fortuna riuscì a trovare la forza per tornare alla ribalta e alla sua grande passione.

La delusione di Loredana Bertè per l'esito del Festival di Sanremo

Tornando invece all'esperienza del Festival di Sanremo 2019, Loredana Bertè ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata di essere fatta fuori dal podio finale. Ecco perché al Corriere della Sera ha parlato di ingiustizia nei suoi confronti e ha aggiunto che quasi sicuramente non tornerà più al Festival nelle vesti di concorrente ma forse come super-ospite. Intanto vi segnaliamo che questa sera, Loredana Bertè sarà ospite in tv a Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Raiuno per la sua prima intervista post Sanremo.