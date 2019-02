Annuncio

Ieri sera al termine della seconda serata del Festival di Sanremo è stata svelata la nuova classifica riguardante i 12 artisti Big che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Dopo che nel corso della prima serata è stata resa nota la classifica della giuria demoscopica, questa volta hanno reso nota la classifica della sala stampa, la quale incide sul 30% del giudizio finale per arrivare alla proclamazione del vincitore assoluto di questa nuova edizione del Festival.

Sanremo, la classifica della seconda serata di ieri

Anche in questa seconda serata del Festival di Sanremo, la classifica della sala stampa è stata divisa in tre zone. La prima è quella blu, contenete i nomi dei Big che hanno ottenuto i voti più alti.

Poi c'è la zona gialla con i Big che si sono portati a casa dei voti intermedi e per finire la zona rossa, comprendente i Big che hanno riscontrato il voto più basso.

Partiamo dalla sezione più alta della classifica, ossia blu con i nomi degli artisti che hanno ottenuto il punteggio più alto dalla stampa. Tra questi vi sono: Loredana Bertè, Achille Lauro, Arisa e Daniele Silvestri. In questo caso dobbiamo segnalare che la Bertè conferma l'alto gradimento, dato che anche al termine della prima serata del festival si trovava nella zona più alta della classifica.

La classifica di ieri, inoltre, rivela che nella zona gialla si sono piazzati gli Ex Otago, Ghemon, Il Volo e Paola Turci. A seguire, invece, nella zona rossa e quindi tra i Big che hanno ottenuto i voti più bassi al termine di questa seconda esibizione sul palco dell'Ariston vi sono: Federica Carta e Shade, Einar, i Negrita e Nek.

I-Tunes, la classifica di Sanremo: primo è Ultimo

Ma in queste ore si tiene sotto controllo anche la classifica dei singoli più acquistati dal pubblico su I-Tunes, la quale potrebbe fornire dei chiari indizi su come si sta orientando il voto del pubblico da casa, che nella serata finale avrà comunque un peso del 40% sul voto totale.

Ebbene a distanza di quasi 48 ore dal rilascio di tutti i brani sulla piattaforma, possiamo dirvi che in testa alla classifica si è piazzato Ultimo, uno degli artisti più apprezzati e amati di questa 69esima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto, invece, si piazza Irama anche lui amatissimo dal pubblico di giovani e giovanissimi. Terzo posto, invece, per Simone Cristicchi, quarto per Share e Federica Carta e quinto posto per Loredana Bertè.