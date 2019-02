Annuncio

Che fine ha fatto Adrian, lo show con protagonista Adriano Celentano che tanto era stato sponsorizzato nelle scorse settimane su Canale 5? È questa la domanda che si stanno ponendo in queste ore i telespettatori, dato che lo show da circa due settimane è sparito dal palinsesto della rete ammiraglia. In un primo momento, a Mediaset avevano annunciato che la sospensione momentanea dello show fosse dovuta ad un'influenza che aveva colpito il 'Molleggiato' e che gli avrebbe impedito di partecipare allo show che va in onda in diretta prima del cartone animato Adrian.

Adrian sparisce dal palinsesto di Canale 5

Mediaset aveva fatto sapere che lo show di Adriano Celentano era stato sospeso per due settimane e, quindi, sarebbe dovuto ritornare in onda questa settimana, come sempre in prime time su Canale 5.

Peccato, però, che dalle anticipazioni che arrivano dalla guida tv Mediaset, risulta che Adrian non verrà trasmesso neppure questa settimana.

Lo show non andrà in onda lunedì, ma neppure martedì, giorno in cui è in programma su Canale 5 la messa in onda del film Quo Vado di Checco Zalone. Mercoledì sera, invece, è la serata dedicata all'Isola dei Famosi, mentre giovedì sera è in programma una nuova puntata di Chi vuol essere milionario. Infine venerdì sera c'è il secondo speciale di Uomini e Donne, dedicato alla scelta.

Insomma il palinsesto di Canale 5 per la prossima settimana risulta completo e di Adrian non c'è traccia. Al momento, quindi, lo show risulta sospeso dalla rete ammiraglia del Biscione e non si esclude che la sospensione possa proseguire nel corso delle prossime settimane e, quindi, che lo show di Celentano possa non tornare in video prima del previsto.

Il flop inaspettato per il ritorno di Adriano Celentano in tv

Una decisione che, in tal caso, sarebbe dettata anche dagli ascolti poco entusiasmanti che lo show di Adriano Celentano ha ottenuto nel corso delle prime settimane di programmazione su Canale 5. Dopo un buon esordio con oltre 6 milioni di spettatori, nella prima dello show Aspettando Adrian, il cartone Adrian ha fatto perdere costantemente spettatori nel corso delle serate.

L'ultima puntata trasmessa in tv, prima della sospensione, ha registrato un ascolto negativo di appena 2.295.000 spettatori con uno share del'8,9%, nella prima parte, mentre nella seconda sil cartoon ha tenuto incollati 1.527.000 spettatori (7,7%) . Nonostante il flop, però, Celentano può contare sul sostegno di Maria De Filippii che, intervistata da 'Oggi', ha dichiarato che anche lei, se fosse stata in Pier Silvio Berlusconi, avrebbe dato spazio ad Adrian su Canale 5.