La scelta di Teresa Langella, trasmessa in prime time su Canale 5, ha suscitato un bel po' di reazioni tra cui quelle di alcuni ex protagonisti di Uomini e donne. Una di queste è stata Rossella Intellicato, ben nota al pubblico del dating show di Maria De Filippi per la sua breve ma intensa partecipazione al programma, dove si fece notare soprattutto per le accese liti con Tina Cipollari, al punto da decidere di abbandonare il trono dopo uno scontro molto acceso con l'opinionista. Rossella, in una serie di stories postate su Instagram, ha puntato il dito contro Tina e contro lo stesso Andrea, utilizzando parole decisamente forti.

Il duro attacco di Rossella contro Tina, la quale ha accusato Gemma di portare 'iella'

Per quanto riguarda Tina Cipollari, abbiamo visto che Teresa non ha gradito il fatto che l'opinionista al termine della messa in onda dello speciale di Uomini e donne in prime time abbia puntato il dito contro Gemma Galgani, accusandola di aver portato 'iella' a Teresa.

Rossella non ha gradito minimamente il commento di Tina e ha tirato in ballo anche la fiction 'Io sono Mia', trasmessa questa settimana su Raiuno e dedicata al ricordo della grande Mia Martini, la quale trascorse un periodo a dir poco infernale dopo che qualcuno mise in giro delle voci sul fatto che portasse iella.

'La serie tv su Mia Martini non ha insegnato nulla?', si domandava Rossella sui social, facendo poi i complimenti a Gemma Galgani ed esaltandola per il fatto che fosse una donna vera, umile e soprattutto dotata di una spiccata sensibilità.

L'ex tronista spara a zero anche contro Andrea Dal Corso dopo il rifiuto a Teresa

Rossella ha voluto dire la sua anche su Andrea Dal Corso, che ha spiazzato Teresa con un clamoroso rifiuto nel momento della scelta finale.

L'ex tronista di Uomini e donne sostiene che Andrea in quel modo abbia umiliato Teresa in presenza di tutti i suoi famigliari e che forse avrebbe fatto più bella figura a non presentarsi proprio al castello della scelta.

'Ridicolo', ha aggiunto Rossella augurandosi poi che Andrea a questo punto non finisca a Uomini e donne nelle vesti di nuovo tronista. 'Poi non ci lamentiamo se i ragazzi vedono questi cafoni in televisione e li imitano', ha chiosato la Intellicato. 'Imparate a rispettare le donne e non mettete quel co..... sul trono'. Ed effettivamente il rifiuto di Andrea ha diviso il mondo social, che in queste ore lo ha accusato di essere interessato soltanto alla visibilità mediatica.