Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo è finito da una settimana, ma le polemiche intorno alla manifestazione non accennano a placarsi. Oggi, a mettere benzina sul fuoco ci ha pensato Mara Venier, la quale ha criticato gli artisti che hanno disertato la puntata speciale di Domenica In, mentre ha voluto spezzare una lancia a favore di Ultimo.

Domenica In: Mara Venier contro alcuni artisti di Sanremo

E' da poco finita una nuova puntata di Domenica In, presentata da Mara Venier. La conduttrice di Rai Uno, nonostante l'influenza non le dia tregua, non ha voluto deludere i suoi telespettatori. Nonostante ciò Mara ha aperto l'appuntamento di oggi in maniera polemica, affermando che la scorsa settimana ha raggiunto ascolti stellari sebbene non si erano fossero presentati tutti i cantanti in gara alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, tra cui Loredana Bertè che in tanti hanno considerato la 'vincitrice morale'.

Annuncio

La Venier, infatti, ha riferito di aver passato tutta la settimana a letto per via della febbre ed ha approfittato del riposo forzato per leggere le notizie riguardanti le polemiche sorte a Sanremo. A tal proposito, la conduttrice ha commentato che alcuni artisti che non sono venuti domenica scorsa non hanno avuto rispetto per il pubblico. Hanno disertato la puntata speciale dello storico contenitore domenicale di Rai Uno Arisa, Il Volo, Irama, Daniele Silvestri, Paola Turci, Francesco Renga e Ultimo. Alcuni di loro, ed è a questi che vanno le critiche della Venier, avrebbero rifiutato l'ospitata come forma di solidarietà nei confronti della Bertè.

La chiamata di Ultimo

Tuttavia la conduttrice ha precisato di aver ricevuto una telefonata da parte di Ultimo, il cantante al centro delle polemiche per aver offeso i giornalisti della sala stampa a Sanremo.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel dettaglio, la presentatrice di Domenica In ha dichiarato che il giovane le ha chiesto scusa per non aver accettato l'invito, definendolo una persona davvero educata. Durante la telefonta, Mara ha rivelato che Ultimo ha voluto dirle quali sono stati, a suo modo di vedere, i contrasti e le motivazioni delle sue arrabbiature a Sanremo.

Poi Mara ha lanciato un dardo velenoso nei confronti degli artisti che hanno disertato la puntata speciale di Domenica In, sebbene alcuni siano amici di vecchia data con un chiaro riferimento a Loredana Bertè. Diverso il motivo di Arisa, che aveva una febbre altissima, mentre i tre tenori de Il Volo erano impegnati in un concerto all'estero, smentendo di essere adirati per le offese ricevute dalla sala stampa.