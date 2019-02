Annuncio

“Io ti aspettavo qui, avresti trovato persone che ti vogliono bene”. Loredana Bertè ha deciso di non partecipare alla puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo. Una decisione che ha spiazzato Mara Venier che non ha nascosto il suo dispiacere per l’assenza dell’amica. “Ci conosciamo da trent’anni e ti voglio bene. Ti aspettavo qui per il rapporto che ci lega da tempo”. La conduttrice televisiva ha precisato che, nonostante l’assenza, vuole bene alla vulcanica artista. “Tifavo per te e speravo nella tua vittoria. Non sono offesa ma dispiaciuta perché so che ora stai soffrendo e qui avresti trovato il nostro sostegno” - ha aggiunto la presentatrice. La cantante ha deciso di non prendere parte al talk show in segno di protesta dopo aver chiuso al quarto posto al Festival della canzone italiana.

Luca Dondoni: 'Altri cantanti hanno deciso di non venire per solidarietà a Loredana'

Il giornalista Luca Dondoni ha precisato che un gruppo di cantanti ha deciso di non partecipare al programma per manifestare la propria solidarietà all’artista calabrese. “C’è stato un voto e va rispettato, ce ne hanno detto di tutti i colori e che le nostre preferenze erano sinistroidi. In realtà noi abbiamo espresso un giudizio musicale e non su altro. Se il nostro giudizio non vi è piaciuto fate in modo di far cambiare il regolamento e non farci dare più il 30%”. Le esternazioni del giornalista sono state accompagnate dai fischi del pubblico presente al teatro Artiston. Loredana Bertè non è stata l’unica artista che ha deciso di disertare lo ‘speciale Sanremo’ del talk show domenicale di Rai 1.

In avvio di puntata Mara Venier ha precisato che non sarebbe stato presente Ultimo.

“Mi hanno spiegato che era molto nervoso per quello che è accaduto ieri sera e sarebbe voluto andare via subito da Sanremo”. Il cantante, secondo classificato al Festival, è stato protagonista di un vivace botta e risposta in sala stampa subito dopo la proclamazione del vincitore.

Assente Ultimo, il selfie con Achille Lauro

La conduttrice di Domenica In ha rimarcato la bravura di Ultimo e che forse meritava il trionfo. “Sono dispiaciuta che non sia qui, non è comunque da condannare per il fatto che sperava di vincere”. Nel corso del programma non sono mancati momenti esilaranti con la presentatrice protagonista di un divertente selfie con Achille Lauro e Boss Doms prima di incassare i complimenti piccanti di Enrico Nigiotti.

“Mara sei stato sempre il mio sogno”.

Divertente anche il siparietto con Nino D’Angelo e Livio Cori: “Avete parlato finora di Ultimo ed ora è finalmente arrivato l’ultimo” - ha riferito il cantante napoletano facendo riferimento alla sua posizione in classifica. Alla fine il musicista dopo vari problemi tecnici è riuscito ad eseguire il brano presentato a Sanremo.