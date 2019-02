Annuncio

Continuano le vicende dei protagonisti della soap opera Una vita capaci di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. La concentrazione viene rivolta intorno alla figura di Arturo che dimostra un lato inaspettato della sua persona ma l'uomo ha sempre in mente dei piani per colpire gli ipotetici avversari. Gli spoiler degli appuntamenti che andranno in onda da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 3 marzo svelano che Ursula vivrà momenti di tensione pensando che possa essere successa una tragedia a Blanca le cui tracce si sono perse. Samuel, però, darà una speranza all'Uriarte sicuro di sapere dove possano trovarsi Blanca e Olga facendo affidamento sul cocchiere che le ha portate al Bosque De Las Damas.

Mendez, dal canto suo si troverà alle prese con le incertezze intorno alle dichiarazioni rilasciate da Antonito nella stazione di polizia mentre il Palacios farà i conti con lo scherno dopo che la sua vicenda è comparsa sui giornali.

Il comportamento di Arturo sorprende le persone

Servando e Jacinto vinceranno il campionato di domino nel loft e mostreranno l'intenzione d'investire i soldi del premio mentre Olga racconterà a Blanca i segreti legati al passato. Nel frattempo le signore di Acacias s'impegneranno per organizzare la Fiera del Santo Aiuto con l’intento di raccogliere il denaro destinato al popolo bisognoso di El Hoyo. Arturo, dal canto suo sorprenderà e si offrirà come volontario per dare un contributo decisivo ai preparativi della festa.

Elvira dopo un confronto con Victor si renderà conto di provare gelosia nei confronti di Simon e non nasconderà l'intenzione di voler riconquistare l'uomo. Blanca, dopo aver raccontato la storia drammatica di Olga a Samuel accoglierà la donna in casa sebbene debba fare i conti con la disapprovazione di Ursula.

Ramon deluso da Antonito

Intanto Ramon non riuscirà a perdonare il figlio per l'errore commesso mentre Arturo approfitterà dell'occasione per criticare la famiglia Palacios. Jacinto, dal canto suo perderà la capacità di contare i domino complicando i suoi piani e Ursula comincierà a cambiare atteggiamento dopo aver saputo la verità. La madre di Blanca sarà pronta a chiedere perdono dopo essere stata messa al corrente della dura infanzia di Olga.

Lolita chiederà all'avvocato Felipe di prendere le difese di Antonito ma il legale si tirerà indietro da questo incarico poiché impiegato nella stazione di polizia.