"Kate Middleton: o la sposi o la lasci": questo il coraggioso ultimatum che il principe Carlo avrebbe imposto al figlio William prima del fatidico 2011, anno del royal wedding che ha fatto sognare il mondo. La long-relationship tra Kate Middleton e il principe William ha conosciuto alti e bassi, soprattutto prima di diventare marito e moglie. Lei, con un solo obiettivo, quello di sposare il principe. Lui, invece, con quello di continuare a divertirsi saltando di fiore in fiore senza mai fermarsi su uno solo.

Per questo motivo, ben 9 anni fa, sarebbe intervenuto a gamba tesa il principe Carlo. E si sa poi com'è andata!

Principe William indeciso su Kate Middleton

Era il lontano 2010.

Il principe William arrivava da alcune scappatelle epocali: l'ingenua Carly Massy-Birch, la gentile Rose Farqhar, l'influente Davina Duckworth-Chad, l'elegante Arabella Musgrave, l'indomita Jecca Craig, la bella Olivia Hunt. Ufficialmente per ultima l'affascinante Isabella Calthorpe, con cui il principe William si era consolato dopo la rottura con Kate.

Isabella pare piacesse molto al principe Carlo, più di Kate Middleton: ma lui aveva capito subito che la bella biondina, dallo spirito indipendente e dal carattere ben definito, non avrebbe preso bene le strutture rigide di corte. Così, dopo il riavvicinamento di William a Kate, vedendo il figlio ancora indeciso e con la testa altrove, il principe Carlo provò a dirimere la questione amorosa del suo primogenito e futuro erede al trono.

L'ultimatum di nozze al principe William

Il biografo di corte, Christopher Anderson, ha rivelato nel documentario "Biografie: Kate Middleton" e nel suo recente libro "William and Kate: a royal love story" quanto peso abbia avuto papà Carlo nel matrimonio del 2011 tra William e Kate.

"Il principe William non voleva sposare Kate Middleton. È stato Carlo a convincerlo": queste le parole del biografo reale che svelano alcuni fragili equilibri di coppia tra i due giovani. Vedendo il figlio indeciso, infatti, il principe Carlo avrebbe cercato di spronarlo a prendere una decisione, spingendo per il matrimonio con la brunetta Kate. Secondo Carlo, infatti, Kate Middleton era la sposa perfetta: carattere poco pronunciato, volontà di acquisire il Titolo, dedizione per la famiglia. Perché non sposarla davvero, allora?

Tre figli dopo il matrimonio

La storia dopo il 29 aprile 2011 è nota e Kate deve dire grazie a mamma Carole e anche al principe Carlo! Al royal wedding di Will e Kate sono seguiti ben tre figli: George (erede al trono), Charlotte e Louis.

Kate Middleton, come un trattore, ha macinato i dubbi pre-matrimoniali del marito con chiara nonchalance, fino ad arrivare, adesso, ad indossare grandi cerchietti "crown-like" che assomigliano ad una corona... Nel frattempo, in attesa del reale gioiello, Vanity fair fa sapere che la duchessa sorride di suo figlio : "Louis è un gattonatore velocissimo". Che abbia preso dal madre?