C'era un tempo in cui Meghan Markle avrebbe dato tutto per prendere il posto di Kate Middleton. Tra chi la considera arrivista e chi, invece, la adora, ogni occasione sembra essere buona per parlare della bella americana che ha fatto capitolare il principe Harry. E del suo desiderio di diventare principessa.

Vecchie foto, nuove amiche

Da quando Meghan Markle è diventata duchessa, ha scoperto di avere molte più amiche di quanto non pensasse. L'ultima in ordine cronologico a rivendicare un'amicizia con la moglie di Harry si chiama Katharine McPhee. La donna avrebbe pubblicato una foto che la ritrae, molti anni fa, insieme a Meghan, svelando anche di quando Meghan, ancora single, sognava di fare la duchessa.

Attualmente, Katharine McPhee risulta essere una affermata cantante, attrice e modella, lanciata da American Idol e oggi donna appagata e famosa oltreoceano. Sul suo profilo Instagram, la cantante americana ha pubblicato una vecchia foto che ritrae insieme Katharine e Meghan, giovanissime, occhi fervidi e make-up adolescenziale.

Alla foto pubblicata, la cantante ha aggiunto la dicitura: "Meghan è nata per fare la duchessa, io per recitare nel West End." Una rivelazione sui desideri mai nascosti di Meghan sin dalla sua gioventù: diventare principessa.

Meghan come Kate: ogni donna vuole diventare principessa

Cresciute a pane e Cenerentola, tutte le ragazzine degli anni '80 hanno vissuto con il mito del principe azzurro e della popolana che diventa principessa, salvata dalle angherie di matrigna e sorellastre dall'amore incondizionato di un nobile cavaliere.

Poi per alcune succede davvero. Kate Middleton è una di queste: lei il principe lo ha sposato per davvero. Certo, non proprio una povera popolana la Middleton, dato il patrimonio di famiglia, ma pur sempre priva di sangue blu. La parodia del principino George della pagina Facebook "George ti disprezza" con il piccolo real pargoletto che annusa i capelli della madre storcendo il naso per "la puzza di povertà" è ormai storia.

Ma Kate Middleton guarda avanti e non se ne cura.

Così, grazie al commento di Katharina McPhee, sono state rispolverare alcune dichiarazioni inequivocabili che Meghan Markle aveva fatto prima di conoscere il principe Harry.

La dichiarazione di Meghan su Kate Middleton

L'amica americana di Meghan, portando un foto delle due ragazze insieme, rossetto rosso glossy e fard sbagliato sulle gote, ricorda come entrambe avessero recitato in un musical per bambini, aggiungendo: "Ora tu sei principessa e io attrice" alludendo ad un presunto "desiderio" di una giovanissima Meghan. Un inizio comune, quindi, prima che Meghan diventasse attrice di Suits e, poi, duchessa del Sussex (in procinto di divorziare, secondo alcuni rumors)

Un titolo che, per gli americani, è una vera e propria conquista prestigiosa. Pare, del resto, che Meghan avesse dichiarato più volte la sua ambizione sia sul suo blog The Tig, sia su vari magazine a stelle e strisce: "Noi donne sogniamo sempre di diventare principesse. Di avere le stesse opportunità e lo stesso sfarzo della principessa Kate".

Un destino magnanimo quello di Meghan Markle fino ad ora. Perché, da quell'intervista ad oggi, il suo sogno è diventato realtà con un qualcosa in più. Adesso Kate Middleton non è più la donna da copiare, ma è diventata una vera e propria rivale addirittura da combattere. Il rapporto tra le due, infatti, fatica ad ingranare secondo la stampa britannica. Poco importa. Adesso anche la bella americana è principessa. E questo è ciò che conta (per Meghan).