La nuova serie prodotta da Mediaset può dirsi un vero successo. La prima puntata di 'Non Mentire' è riuscita ad aggiudicarsi la prima serata di ascolti domenica 17 febbraio, e la Serie TV tornerà nel palinsesto di Canale 5 domenica 24 febbraio sempre in prima serata. Il protagonista della serie televisiva, Alessandro Preziosi, interprete della serie nel ruolo di Andrea Molinari, ha rilasciato alcune dichiarazioni, confidando di aver pianto sul set, in particolare in una scena in cui, per finzione, cerca di convincere il figlio, Luca Molinari- il ruolo interpretato da Riccardo De Rinaldis- della sua innocenza rispetto all'accusa di violenza sessuale mossa dall'altra protagonista di 'Non mentire', Laura Nardini, il ruolo interpretato da Greta Scarano.

Alessandro Preziosi e la commozione in 'Non mentire'

A 'Di più TV', Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno confidato di aver speso delle lacrime sul set della nuova serie televisiva targata Mediaset.

L'ex protagonista di Elisa di Rivombrosa ha rivelato di non essere riuscito a trattenere le lacrime nella scena in cui questi interpreta il ruolo del padre, Andrea Molinari, che confessa al figlio, Luca Molinari, di essere accusato dalla sua insegnante di violenza carnale.

Incalzato da Di Più TV, che ha chiesto all'attore quale fosse la scena che lo abbia emotivamente coinvolto sul set di 'Non mentire', l'attore dagli occhi magnetici ha rivelato di essersi sfogato in un pianto liberatorio in un momento preciso della sua interpretazione, “La scena in cui Luca ha appena scoperto che sono stato denunciato per violenza carnale, e io devo convincerlo della mia innocenza”; queste ultime sono le parole che ha speso Preziosi.

Non mentire: dove e quando è possibile guardare la serie

La fiction di successo prodotta dalla rete ammiraglia Mediaset, 'Non mentire', andrà in onda per la seconda puntata domenica 24 febbraio, in prima serata su Canale 5. Intanto, è possibile guardare in replica la prima puntata di 'Non mentire', che è disponibile sul sito Mediasetplay.

La trama della serie può dirsi drammatica e ricca di colpi di scena. La storia vede un'insegnante di un liceo sito a Torino, Laura Nardini, innamorarsi di Andrea Molinari, uno stimato chirurgo. I due, all'indomani di un loro incontro, sostengono due verità totalmente diverse. Laura crede di essere stata abusata sessualmente, mentre Andrea si dice del tutto innocente rispetto all'accusa dell'insegnante e cerca in ogni modo di convincere suo figlio della sua non colpevolezza.