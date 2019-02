Annuncio

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne che come ogni lunedì è stata dedicata al trono over. Al centro dello studio Gemma Galgani e Rocco Fredella i quali, dopo la visione di un filmato, hanno cominciato a discutere animatamente tanto che la dama torinese è stata costretta ad uscire dallo studio di Maria De Filippi in lacrime. Nervi tesi anche tra Riccardo e Ida con quest'ultima che è intervenuta nuovamente durante una discussione dell'ex compagno con Roberta provocando la rabbia del tarantino.

Uomini e donne del 18 febbraio, la furia di Rocco fa piangere Gemma

Nella puntata odierna di Uomini e donne al centro dello studio ancora una volta Gemma e Rocco. Quest'ultimi, come raccontato dalla conduttrice, hanno passato alcuni giorni insieme a Torino.

In seguito è stato mostrato un filmato che ha riassunto i momenti trascorsi insieme dai due e dove il cavaliere si è lasciato andare a diverse confidenze tanto da dichiarare di cominciare a provare un sentimento importante per Gemma. Nel corso del video i due si sono scambiati baci appassionati ed hanno dimostrato di aver raggiunto un ottimo feeling. Tornati in studio, però, quella che sembrava una conversazione serena si è trasformata ben presto in una sfuriata di Rocco che non ha gradito le affermazioni della Galgani. La dama ha dichiarato di non aver voluto passare la notte con lui perché non nutre ancora un sentimento nei suoi confronti. Rocco, furioso, ribadisce il fatto di volere con la dama un contatto più intimo dato che da mesi la corteggia e la frequenta.

L'ira del cavaliere lo porterà poi a dichiarare di voler conoscere altre donne mentre Gemma uscirà in lacrime dallo studio.

Trono over: nuovo scontro tra Riccardo e Ida

La storia d'amore tra Ida e Riccardo è finita da mesi ma, nonostante ciò, i due si sono ritrovati nuovamente negli studi del trono over di Uomini e donne dove continuano a punzecchiarsi e a litigare. Motivo della discussione è la conoscenza del cavaliere con Roberta che, dopo alcune incomprensioni, hanno deciso di continuare la loro frequentazione. Un'affermazione di Ida ha fatto infuriare Riccardo il quale si è innervosito ed ha accusato Ida di essere una persona cattiva. In seguito è andato in scena un botta e risposta tra Ida e Riccardo, con accuse reciproche, che hanno infiammato lo studio di Uomini e donne.

Il prossimo appuntamento con le vicende del trono over di Uomini e donne è fissato per domani, martedì 19 febbraio, a partire dalle 14:40 su Canale 5.