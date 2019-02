Annuncio

Giunge al termine la prima stagione della fiction Non mentire con protagonisti Alessandro Gassman e Greta Scarano. La serie televisiva in tre puntate si concluderà il prossimo 3 marzo, con la messa in onda dell'ultimo attesissimo appuntamento in prima visione assoluta, durante la quale scopriremo tutta la verità su questo giallo che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Chi avrà mentito tra Laura e Andrea? La verità ormai sta per venire a galla per la gioia di tutti i fan.

Non mentire, le anticipazioni dell'ultima puntata

Le anticipazioni riguardanti la terza e ultima puntata di Non mentire che vedremo in onda domenica prossima su Canale 5, rivelano che per Andrea è tempo di riprendere in mano la sua vita dopo che la Procura ha scelto di non portare avanti le indagini in seguito alle pesanti accuse di Laura, la quale sostiene di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dell'uomo.

Alaimo, però, è certa che Andrea sia uno stupratore seriale e per questo motivo decide di indagare per riuscire a trovare una prova che possa mettere l'uomo alle strette. Laura decide così di attirare Andrea in una trappola: finirà per stordirlo e lo incatenerà, ma il medico riuscirà a liberarsi e tenterà di abusare di Laura. Tuttavia non riuscirà a portare a termine la sua missione e Vanessa, che lo aveva seguito, lo metterà nei guai al punto che Andrea finirà in prigione.

Gli spoiler dell'ultima puntata di Non mentire, però, rivelano che la permanenza in carcere di Andrea non durerà tanto, perché l'uomo verrà scarcerato per mancanza di prove. Qualche mese dopo, Laura lo beccherà in compagnia di Irene, la sua nuova fiamma e teme che anche lei possa essere un'altra vittima del medico.

Le repliche delle puntate di Non mentire si possono rivedere in streaming sul sito Mediaset

In attesa di vedere in onda la terza e ultima puntata di Non mentire di domenica prossima, ricordiamo che sarà possibile rivedere tutti gli episodi che sono andati già in onda in televisione in replica streaming online sul sito web MediasetPlay. In questo modo, quindi, vi è la possibilità di riguardare le puntate in qualunque momento lo si desideri e soprattutto per non arrivare 'impreparati' alla messa in onda dell'ultima puntata del 3 marzo.

La fiction, grazie al suo mix di romanticismo e thriller, è riuscita a conquistare l'affetto e il gradimento anche di una fetta di pubblico composta da giovani e giovanissimi, così come testimoniano i tantissimi commenti positivi che sono stati registrati sui social durante la messa in onda delle prime puntate.