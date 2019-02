Annuncio

Domenica sera, su Canale 5, andrà in onda la seconda puntata della mini serie 'Non Mentire', remake di 'Liar', con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. La scorsa puntata abbiamo visto come una piacevole serata, trascorsa insieme da Andrea Molinari e Laura, si sia trasformata in un'accusa di crimine: nello specifico, Andrea Molinari, stimato medico, è stato accusato da Laura di violenza sessuale. Il cardiochirurgo sembra poter dimostrare la sua innocenza: d'altronde tutte le prove, fino ad ora, sono state a suo favore e, per questo, gli ispettori che indagano sul caso hanno messo in dubbio la parola della bella insegnante. Domenica, 24 febbraio, vedremo che a rafforzare questa tesi, ci sarà un uomo sbucato dal passato di Laura.

Si tratta di Donato Ferraro, che toglierà dai guai il medico, contribuendo a far chiudere immediatamente il caso. Laura, però, non si vorrà arrendere e si recherà a Roma per scovare nel passato di Andrea e far luce sul presunto suicidio della moglie.

Donato Ferraro scagiona Andrea dalle accuse di violenza

Andrea Molinari, alias Alessandro Preziosi, [VIDEO] verrà contattato da un misterioso uomo che gli prometterà di scagionarlo dalle accuse diffamanti che sono state sollevate dalla professoressa Laura. All'incontro si presenterà Donato Ferraro, il quale rivelerà che Laura già in passato ha fatto la stessa cosa, mentendo e accusandolo ingiustamente di violenza sessuale. A dare forza a questa tesi c'è il fatto che l'insegnante ha avuto problemi depressivi ed è stata a lungo in cura con psicofarmaci.

La Procura, secondo le anticipazioni, deciderà di non procedere e Andrea proverà a riprendere in mano la sua vita. Chiederà al direttore sanitario di poter tornare nel suo posto di lavoro e uscirà con una ragazza conosciuta su un sito di incontri.

Laura fa luce sul suicidio della moglie di Andrea

Tommaso. ex di Laura (Greta Scarano) e poliziotto, rivelerà all'insegnate che la moglie di Andrea si è suicidata e il fatto è accaduto quando lui viveva a Roma. La donna, pronta a trovare prove contro il medico, partirà per la Capitale per indagare sul presunto suicidio della moglie di Andrea. Tornerà, però, a casa a mani vuote e troverà una lettera in cui il cardiochirurgo minaccerà di querelarla.

La donna andrà su tutte le furie, si recherà a casa di Molinari per affrontarlo. Intanto, proprio il cardiochirurgo verrà a conoscenza della relazione clandestina tra l'ex di Laura, Tommaso, e la sorella, nonché collega di Andrea, Caterina. Da questa notizia cercherà di trarne vantaggio nella battaglia contro la professoressa.