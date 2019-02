Annuncio

La seconda puntata di Non mentire è andata in onda ieri sera, domenica 24 febbraio, su Canale 5 alle 21:20. Nella seconda puntata della fiction, dopo la denuncia di Laura, interpretata da Greta Scarano, i poliziotti Roberto e Vanessa hanno avviato un'indagine nei confronti dello stimato chirurgo Andrea Molinari, interpretato da Alessandro Preziosi. A far cadere le accuse sull'uomo, però, oltre all'assenza di prove compromettenti, c'è anche la testimonianza di Donato.

La terza puntata di 'Non mentire'

Nel terzo ed ultimo episodio della prima stagione di Non Mentire, che andrà in onda domenica 3 marzo, Laura non accetta di farla passare liscia ad Andrea e spera di poter contare ancora una volta sull'aiuto del suo ex fidanzato Tommaso.

Quest’ultimo confessa alla donna di non poterla più aiutare dopo la perquisizione (con esito negativo) a casa di Andrea Molinari, poiché è stato anche sospeso. Laura rimane notevolmente arrabbiata e delusa, soprattutto quando scopre che Tommaso ha avuto una relazione "clandestina" con sua sorella.

Alaimo è convinta che Andrea sia uno stupratore seriale e fa di tutto per trovare le prove per incastrarlo. In seguito, Laura attira Andrea in una trappola, lo stordisce e lo blocca, ma l'uomo riesce a liberarsi e subito dopo aggredisce la donna. Vanessa arriva nel momento dell'aggressione, riuscendo a fermare il chirurgo, che viene poi arrestato. Una volta in carcere, Andrea viene poco dopo scarcerato per mancanza di prove.

Passati alcuni mesi, Laura incontra Andrea in compagnia di una nuova fidanzata, Irene. Sembra, infatti, che per il chirurgo tutto sia tornato alla normalità, a differenza di Laura, che invece non riesce a tornare alla vita di sempre e a far finta che nulla sia accaduto. Irene alla fine si rivela essere soltanto una complice che tenterà di smascherare l'astuto Molinari.

Le dichiarazioni di Alessandro Preziosi

Alessandro Preziosi, che nella mine serie televisiva interpreta l'affascinante chirurgo Andrea Molinari, in un'intervista rilasciata di recente ai microfoni di 'Di Più Tv', ha dichiarato di aver pianto davvero sul set delle riprese di Non Mentire, esattamente nella scena nella quale racconta a suo figlio di essere stato denunciato per violenza sessuale.

Ripensando a quella scena, l'attore confessa di essersi veramente emozionato, in quanto nella realtà anche suo figlio ha circa 20 anni, la stessa età dell'attore che lo interpreta.