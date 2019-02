Annuncio

Annuncio

Domenica 24 febbraio è andata in onda in prime-time su Canale 5 la seconda puntata della fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". La serie rivelazione in onda sui canali Mediaset, infatti, è tornata questa settimana con due nuovi episodi carichi di tensione e mistero, in cui i due protagonisti principali si fanno la guerra per non rivelare a tutti la loro vera natura.

La trama

Nella seconda puntata di "Non mentire", un vecchio amico di andrea, Donato, depone in suo favore, raccontando agli inquirenti quello che sa sul passato clinico di Laura. La deposizione del dottore non è decisiva ma fa cadere tutte le accuse sul conto del Molinari, che viene così scagionato. Poco dopo però Marika si sente male e viene ricoverata in ospedale per un'emorragia, dovuta alla gravidanza.

Annuncio

A quel punto Andrea, per evitare problemi al figlio, mente alla famiglia della ragazza non rivelando la vera causa del suo malore. Vanessa si reca in ospedale ed informa Andrea di essere stato scagionato da tutte le accuse che pendevano su di lui.

Il gesto di Andrea

A casa poi l'uomo riferisce a suo figlio Luca la bella notizia, rendendosi conto che tutto quello che ha fatto fino a quel punto per riscattarsi agli occhi dell'opinione pubblica non è però sufficiente. Così, Andrea chiama i suoi legali e ordina loro di inviare a Laura una missiva nella quale la minaccia di querela, in caso in futuro lei tornasse a diffamarlo con le accuse di violenza. Nel frattempo, la giovane, sconvolta per come è andata a finire la sua denuncia, decide di recarsi a Roma per indagare da sola sul passato di Andrea Molinari e sul presunto suicidio di sua moglie.

Annuncio

I migliori video del giorno

Arrivata nella Capitale, la sua perseveranza verrà premiata con una scoperta davvero sorprendente. A Torino, Andrea cerca di riprendere in mano la sua vita: chiama il direttore dell'ospedale e gli chiede di poter tornare al lavoro ed esce con una nuova ragazza conosciuta su internet. Una sera, Vanessa, dopo aver 'chattato' con la sua fidanzata, va a letto tranquilla per poi svegliarsi confusa e frastornata. Spaventata la ragazza si reca in bagno e si rende conto di avere delle consistenti perdite di sangue e teme di stare per perdere il bambino che aspetta. A quel punto, terrorizzata, si reca con Laura in ospedale per dei controlli. Tornata a Torino, Laura trova la lettere dei legali di Andrea e va su tutte le furie, decidendo di affrontarlo una volta per tutte e rivelare a tutti quello che ha scoperto nel corso del suo viaggio a Roma.