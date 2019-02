Annuncio

Annuncio

Ieri è stata registrata una 'puntata speciale' di Uomini e Donne, interamente dedicata al tanto atteso confronto tra l'ormai ex tronista Teresa Langella e i suoi due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Da quando è andata in onda la scelta, infatti, erano in tanti ad attendere con ansia il momento in cui Andrea avrebbe spiegato a Teresa le motivazioni del suo inaspettato 'no'.

L'ingresso di Antonio

Nel dettaglio, come anticipato dal 'Vicolo delle News', segnaliamo che ieri è stata registrata una nuova puntata del trono classico, nella quale Andrea Del Corso ha avuto finalmente la possibilità di parlare faccia a faccia con Teresa, motivando il suo 'no' durante la serata della scelta.

Annuncio

La puntata ha avuto inizio con l'ingresso in studio di una spenta e stanca Teresa, che ha spiegato di non essere stata bene nell'ultimo periodo a causa della forte delusione provata per il no di Andrea. La giovane ha inoltre spiegato che, da quando è stata registrata la sua scelta ad oggi, non ha avuto ancora il coraggio di riaprire i suoi profili social. Dopo lo sfogo iniziale di Teresa, è entrato in studio Antonio Moriconi, che le ha chiesto spiegazioni su quanto successo in villa e al castello. In realtà, il giovane ha detto chiaramente a Teresa che, secondo lui, lei lo ha preso in giro per tutto il tempo in cui si sono frequentati, facendogli credere con parole e dediche di essere importante.

Annuncio

I migliori video del giorno

In particolar modo, Antonio le ha recriminato il fatto di avergli dedicato la canzone "Quando nasce un amore", anche se in realtà lei invece non provava nulla nei suoi riguardi, almeno stando a quello che ha poi deciso la ragazza durante il momento della scelta.

Le ragioni di Andrea

Dopo il confronto tra Antonio e Teresa, è entrato in studio Andrea Dal Corso, che ha spiegato al pubblico e a Maria le ragioni per cui non ha detto 'sì' alla tronista. Il giovane ha iniziato il discorso dicendo che lui non prova per Teresa sentimenti abbastanza forti da spingerlo ad intraprendere con lei una storia al di fuori dallo show. Poi, ha proseguito affermando che lui e la tronista conducono vite totalmente diverse nella realtà, e quindi non avrebbero mai potuto instaurare un rapporto duraturo.

Annuncio

Infine, quando è stato accusato da Gianni e Mario di essersi dimostrato finto e falso per tutto il periodo del trono, il ragazzo ha anche accusato Teresa di essersi comportata come lui, prendendo in giro Antonio. Il confronto poi si sarebbe concluso con Teresa che ha accusato Andrea di averla preso in giro, facendole credere di provare realmente qualcosa per lei.